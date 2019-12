Coupe d'Europe: Toulouse file avec réalisme vers les quarts

Toulouse a effectué un pas décisif vers la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe en obtenant, à force de réalisme, une victoire bonifiée (26-18) à Montpellier, écarté de la course, samedi lors de la quatrième journée.

Quatre sur quatre. Grâce à cette quatrième victoire en autant de rencontres, les Rouge et Noir, demi-finalistes de la précédente édition, trônent en tête de la poule 4 (18 pts), avec neuf points d'avance sur Gloucester et dix points sur le Connacht.

Le quart de finale ne fait donc plus de doute, même s'il n'est pas encore mathématiquement dans la poche. Il le sera avec un simple succès lors des deux dernières journées en janvier, en Irlande ou à domicile face aux Anglais, sachant que même un point de bonus défensif devrait suffire.

Les Toulousains visent cependant le Grand Chelem afin de tenter de s'assurer un quart de finale à domicile. Dans cette optique, le point de bonus offensif, glané à la sirène grâce à Lucas Thauzin, pourrait s'avérer précieux. "Je suis satisfait de la campagne européenne. Quatre matches, quatre victoires. Une victoire bonifiée à Montpellier, qui avait certes fait tourner, ce n'est pas rien. Pour l'instant, tout va bien mais on n'est pas les seuls à aller bien. Il faudra au moins cinq victoires pour recevoir le quart de finale à domicile", prévient l'entraîneur toulousain Ugo Mola.

Depuis le retour des internationaux et la fin de la Coupe du monde, ils ont enchaîné, leur sixième victoire d'affilée, face à des Héraultais qui échouent de nouveau dans les grandes largeurs dans la compétition.

Qui plus est, le MHR a probablement perdu pour la fin de l'exercice son capitaine et ancien international Louis Picamoles, évacué sur une civière dès la troisième minute de jeu après une blessure au genou gauche.

Côté terrain, ils visaient une deuxième qualification dans leur histoire. Les hommes de Xavier Garbajosa n'ont récolté qu'une petite victoire (5 pts) et, battus samedi pour la première fois de la saison à la maison, avec une équipe large remaniée, écornent leur fragile confiance en vue de la suite du championnat.

- Picamoles blessé -

Approximatif en attaque à l'image de l'ouvreur Johan Goosen, la formation de Mohed Altrad été trahie par sa légèreté en défense. "On a été plutôt courageux devant une belle équipe de Toulouse mais on a été gentils. On s'est transformés en Père Noël avant l'heure. On a donné des essais cadeaux. Il y a eu de bonnes choses et des fautes stupides, voire surprenantes. Et, dans la foulée, on se fait taper sur les doigts", regrette Xavier Garbajosa.

Toulouse, toujours aussi opportuniste, en a profité pour exploiter ses erreurs et marquer quasiment à chaque incursion dans le camp adverse.

L'ouvreur international Romain Ntamack, déjà auteur d'un doublé dimanche dernier (23-9), a d'abord conclu une attaque amorcée des 22 mètres toulousains (15e).

Le deuxième ligne australien Rory Arnold, pour son 3e match sous ses nouvelles couleurs, a ensuite débloqué son compteur et permis à Toulouse de reprendre les commandes, par un doublé: après une touche rapidement jouée (34e) en profitant d'une incroyable absence de la défense, puis une interception d'une passe de Bismarck Du Plessis (49e, 21-13).

Si Montpellier est revenu à trois points sur une chevauchée du surpuissant ailier fidjien Nemani Nadolo, qui a blessé sur l'action le champion du monde Cheslin Kolbe (61e), il n'a jamais donné l'impression de vouloir véritablement renverser le cours de cette rencontre et de son destin européen. Celui de Toulouse s'écrira encore au printemps.