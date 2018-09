Coupe Davis: Courier n'est plus capitaine des Etats-Unis

L'ancien N.1 mondial Jim Courier a quitté son poste de capitaine de l'équipe des Etats-Unis de Coupe Davis après la défaite en demi-finales de l'édition 2018 contre la Croatie (3-2) à Zadar, a annoncé la Fédération américaine de tennis (USTA).

"Après les matches contre la Croatie, j'ai informé les joueurs et le staff que c'était ma dernière année comme capitaine de l'équipe de Coupe Davis", a expliqué Courier, cité dans le communiqué de l'USTA.

"Ce fut un honneur et un privilège de répresenter les Etats-Unis et l'USTA comme joueur et capitaine", a poursuivi le double vainqueur de l'épreuve, comme joueur, en 1992 et 1995.

Courier, 48 ans, était en poste depuis 2010 et avait succédé à Patrick McEnroe.

Le double vainqueur de Roland Garros (1991, 1992) a conduit les Etats-Unis à deux reprises en demi-finales en 2012 et 2018 et termine son passage à la tête de "Team USA" avec un bilan de dix victoires et huit défaites dans le groupe Mondial.

Le nom de son successeur n'est pas encore connu.

Les Etats-Unis, nation la plus titrée de l'histoire de la compétition (32), font partie, en tant que demi-finalistes de l'édition 2018, des quatre nations directement qualifiées pour la phase finale de la nouvelle formule de la Coupe Davis lancée en 2019.