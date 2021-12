Coupe Davis: Djokovic égalise, double décisif entre Serbie et Kazakhstan

Novak Djokovic a permis à la Serbie d'égaliser à 1-1 en quarts de finale de la Coupe Davis face au Kazakhstan en dominant sans s'employer Alexander Bublik (36e) 6-3, 6-4 dans le second simple, mercredi à Madrid.

Serbie et Kazakhstan vont donc se départager au double décisif - comme ça a déjà été le cas pour les deux premiers quarts de finale. Il doit opposer Djokovic et Nikola Cacic, côté serbe, à Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov côté kazakh.

Le pays vainqueur sera opposé à la Croatie pour une place en finale.

Sans droit à l'erreur, Djokovic a tenu tranquillement son rang face à Bublik: un break dans chaque manche a suffi au N.1 mondial, lui même jamais breaké et vainqueur en à peine plus d'une heure et quart sur un ultime service gagnant.

"On n'a pas fini le travail, j'espère qu'on va gagner le double", a tempéré "Nole".

Auparavant, Mikhail Kukushkin, 182e mondial, mais qui était encore dans le Top 40 début 2019, avait remporté un match marathon - 3h18 min, le plus long de cette Coupe Davis jusque-là - aux dépens de Miomir Kecmanovic (69e) 7-6 (7-5), 6-4, 7-6 (13/11) pour apporter le premier point au Kazakhstan.

Kecmanovic, d'abord mené d'un set et 4 jeux à 2, avait trouvé les ressources pour se relancer et se procurer quatre balles de match, avant de céder.

La Croatie et l'Allemagne sont les deux premières nations qualifiées pour les demi-finales. Le dernier quart de finale opposera jeudi la Russie de Daniil Medvedev à la Suède des frères Ymer.