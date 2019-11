Coupe Davis: "Extrêmement rapide", estime Herbert

Pierre-Hugues Herbert (FRA): "J'ai le sentiment que ça a été extrêmement rapide, surtout pour moi et Nico (Nicolas Mahut, NDLR): on est arrivés extrêmement tardivement (après avoir remporté dimanche les Masters de double à Londres). Les deux matches se sont rapidement enchaînés et il est certain que dans l'ancienne formule on passait plus de temps ensemble, c'était une semaine et demie, on avait du temps pour préparer les rencontres. Donc, forcément, extrêmement déçu de ne pas avoir battu la Serbie et de ne pas profiter un peu plus de l'équipe et du staff. On a eu de très bons résultats les dernières années. Cette année, on a joué la Serbie avec Djokovic, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas de calcul à faire, il fallait gagner deux points minimum et on n'a pas réussi à le faire. J'ai eu énormément d'émotions sur le premier match contre le Japon. Il n'y avait objectivement pas grand monde dans les tribunes mais, avec l'équipe, on est allés au bout de nous mêmes pour essayer de remporter ce point du double à un partout. C'est forcément différent de ce que j'ai vécu quand on a joué à domicile une finale de Coupe Davis. Après, qui sait... si on s'était qualifiés jusqu'en finale et qu'on avait joué l'Espagne, on aurait vécu ce genre d'émotions."