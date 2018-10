Coupe Davis: Gasquet sûr "à 1000%" d'être prêt pour la finale

Richard Gasquet, battu en deux sets (6-3, 6-3) par l'Américain Jack Sock mercredi au Masters 1000 de Paris, a donné quelques signes de fatigue, mais a assuré être sûr "à 1000%" d'être prêt pour la finale de Coupe Davis fin novembre à Lille.

"Je n'ai pas réussi à forcer comme j'aurais dû donc je n'ai pas fait un bon match. Il y avait des petits trucs, rien de grave, mais je n'ai pas forcé plus que ça. Dans quelques jours il n'y aura rien. Il y a une finale derrière, même si je ne suis pas sûr d'être sélectionné, je sais qu'il me faut quelques jours et je serai en forme lundi ou mardi prochains", a-t-il déclaré après une défaite évidemment frustrante.

Le Français, 30e mondial, semblait plutôt en forme en cette fin de saison, et son adversaire, Jack Sock, tenant du titre à Paris, vient de passer une saison catastrophique avec sept matches remportés en 10 mois.

Un 8e de finale à Paris près de trois semaines avant la finale de Coupe Davis à Lille face à la Croatie (23-25 novembre) aurait donné un petit coup de boost aux Bleus, qui n'ont pas fait d'étincelles lors de ce Masters 1000 parisien.

Pour Gasquet, ces petits tracas physiques n'ont "rien d'alarmant".

"Je suis très motivé pour la suite, c'est ça le plus important. Des Bercy j'en aurai d'autres, des finales peut-être pas", a-t-il dit. Le capitaine de l'équipe de France Yannick Noah doit annoncer sa sélection le 13 novembre.

"Je serai à 100% pour ça. Je sais que je serai prêt. C'est dans trois semaines, je suis sûr à 1000% d'être prêt", a ajouté Gasquet.