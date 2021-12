Coupe Davis: l'armada russe était bien invincible

De la victoire en ATP Cup en janvier à celle en Coupe Davis en décembre, l'année 2021 a été faste pour l'équipe de Russie qui a décroché dimanche à Madrid aux dépens de la Croatie son troisième Saladier d'argent.

Daniil Medvedev, N.2 mondial et vainqueur de l'US Open, Andrey Rublev, 5e mondial, Aslan Karatsev, 18e et Karen Khachanov, 29e: les Russes avaient sans conteste l'équipe la plus forte sur le papier.

Ils l'ont confirmé sur le terrain, notamment dimanche en finale où ils ont remporté les deux simples: Rublev a battu Borna Gojo (279e) 6-4, 7-6 (7/5) et Medvedev a battu Marin Cilic (30e) 7-6 (9/7), 6-2. Le double était sans enjeu, et heureusement pour les Russes !

Car dans cette compétition en trois matches, le double, leur point faible, aurait pu être décisif en cas de défaite de l'un des deux Russes en simples. Et la Croatie possède la meilleure paire mondiale avec Mate Pavic et Nikola Mektic, champions olympiques et vainqueurs de Wimbledon en 2021.

Rublev et Karatsev, que le monde a découvert à l'Open d'Australie au début de l'année avec son parcours jusqu'en demi-finales où il n'a cédé qu'au futur champion Novak Djokovic, ont remporté le seul match décisif qu'ils ont eu à gagner durant la compétition, celui contre l'Espagne en phase de groupes qui a permis à la Russie de se qualifier pour les quarts de finale.

- Faire le boulot -

Mais contre Mektic/Pavic, qui n'ont pas cédé une seule fois leur mise en jeu du tournoi, leurs chances s'annonçaient bien faibles.

Alors, Rublev et Medvedev ont fait le boulot. Comme en demi-finales où le double contre les Allemands Pütz/Krawietz représentait un écueil vraisemblablement fatal, ils ont assuré la victoire avant.

Gojo, révélation de la compétition avec des victoires notamment sur Sonego (27e) et Lajovic (33e), n'a pas explosé sous les coups de boutoir de Rublev comme l'avait fait l'Allemand Dominik Koepfer en demi-finales.

Il a même très bien résisté, mais au bout du compte, il n'a pas fait mieux puisque le point de la partie est allé au Russe qui n'a pas concédé la moindre balle de break.

Restait à Medvedev de conclure. Mais Cilic a opposé une résistance que le Russe n'avait encore jamais rencontrée depuis le début du tournoi. En particulier dans le premier set, car après la perte du tie break, le Croate a été nettement plus dominé.

Pas de drapeau national, une équipe appelée Fédération russe de tennis, le concerto pour piano de Tchaïkovsky en guise d'hymne en raison des sanctions liées au dopage dans le sport russe mais, comme en 2002 et 2006... Mais c'est bien à Moscou que partira le Saladier d'argent.