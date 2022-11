Coupe Davis: l'Australie en finale contre l'Italie ou le Canada

L'Australie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis de tennis, vendredi soir à Malaga, en éliminant la Croatie en demi-finale, par deux victoires à une, le double ayant été décisif.

Borna Coric, 26e joueur mondial, a d'abord donné l'avantage à la Croatie en battant Thanasi Kokkinakis (95e) dans le premier match, 6-4, 6-3.

Les Australiens ont égalisé grâce à un Alex de Minaur en pleine forme. Le 24e joueur mondial, âgé de 23 ans, n'a laissé aucune chance au vétéran Marin Cilic (34 ans, 17e), battu en deux sets 6-2, 6-2.

Après ces deux matches à sens unique, le double a été bien plus équilibré. Première manche pour les Croates au jeu décisif (7/3), puis 7-5 et enfin 6-4 pour les Australiens Max Purcell et Jordan Thompson, qui ont fait le break à 3-3 dans la manche décisive.

La deuxième demi-finale aura lieu samedi entre l'Italie, tombeuse des Etats-Unis en quart de finale, et le Canada, fort de ses deux vedettes Félix Augier-Aliassime (6e joueur mondial) et Denis Shapovalov (18e).

Coupe Davis 2022, première demi-finale:

Australie bat Croatie 2 à 1

Borna Coric (CRO) bat Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4, 6-3

Alex de Minaur (AUS) bat Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-2

Jordan Thompson/Max Purcell (AUS) battent Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) 6-7 (3/7), 7-5, 6-4