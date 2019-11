Coupe Davis: La difficulté donne "beaucoup de crédit" au vainqueur, selon Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga (FRA): "Le match a commencé il y a plusieurs jours. Puisque ce sont des poules, la première rencontre a joué aussi et la qualification se joue sur les deux matchs. Le format comme ça, ça va plus vite que sur le trois sets gagnants, mais il n'y a rien de négatif à ça, il faut juste être bon, c'est tout. Il y a toujours des choses à modifier sur une nouvelle édition. En l'occurrence, là il y a pas mal de choses à modifier. Ca a été compliqué, notamment avec des matchs qui ont fini très tard. C'est compliqué pour les joueurs. En dehors de ça, la compétition a énormément de valeur parce qu'on joue les meilleurs joueurs du monde de chaque équipe qui défendent leur pays avec beaucoup d'énergie. Du coup, cette compétition est vraiment très difficile, et moralement et physiquement, donc ça donne beaucoup de crédit au vainqueur. Ca fait plus de 10 ans que je joue pour mon pays et j'y passe toujours de bons moments, donc si j'avais la chance de pouvoir revenir, je le ferais."