Coupe Davis: Monfils ? "Je pensais que ce serait mon joueur de base...", déclare Noah

Au crépuscule de son troisième capitanat, au soir de la défaite de l'équipe de France contre la Croatie (3-1) en finale de la Coupe Davis, Yannick Noah s'est expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à écarter durablement Gaël Monfils et Gilles Simon, dimanche à Lille.

"J'ai pensé que ce serait mon joueur de base pendant mes trois ans...", a-t-il raconté à propos de Monfils.

Q: Vous n'avez pas trouvé le moyen de transcender vos joueurs ce week-end...

R: "Vous avez vu les matches des deux derniers mois ? Combien de joueurs du top 5, 10, 20, 30 a-t-on battu dans les six derniers mois ? Mon sentiment, c'est que les gars ont fait le maximum. Parfois, tu perds contre plus fort. Là, la barre était trop haute. On a essayé. On a tout donné. Je pense qu'on n'a pas démérité. C'est pour ça que je ne suis pas si déçu que ça. On s'est fait défoncer, on n'a pas fait un break... On travaille sur l'envie, l'attitude, l'intention, et parfois tu joues contre quelqu'un meilleur que toi. On a fait de notre mieux. On a perdu contre une équipe bien meilleure."

Q: Quel regard portez-vous sur vos trois ans de capitanat ?

R: "Ca a été une belle aventure. Je ne pensais pas que j'allais vivre trois années aussi riches. Ca a été trois années de joie. Le tennis a beaucoup changé en vingt ans, j'ai découvert un nouveau monde, ça m'a demandé du temps de comprendre comment ça marchait. Mais j'ai partagé beaucoup de bons moments avec des jeunes qui sont devenus des amis, beaucoup de joies, beaucoup de larmes. C'était très fort, très puissant. Vivre ce dernier match en tant que capitaine devant tous ces supporters, dans cette atmosphère, avec autant de passion, d'énergie, je ne pouvais pas rêver mieux."

Q: Pourquoi vous-êtes vous privé durablement de Gaël Monfils ?

R: "S'il y a quelque chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu la possibilité de l'aider. Quand on m'a donné ce poste, j'avais un truc en tête, m'occuper de Gaël. Je pensais que ce serait mon joueur de base pendant mes trois ans (de capitanat). Quand on est allé jouer en Guadeloupe (au premier tour en 2016, ndlr), chez Gaël, un joueur était contre, c'était Gaël. En trois ans, il a joué un match. Deux jours avant, il m'a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai insisté pour qu'il joue quand même. A la fin du match, il m'a sauté dans les bras et m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, qu'il espérait qu'il y en aurait d'autres. C'est la dernière fois qu'il a joué. La dernière fois qu'il a été sélectionné, c'était à Zadar (forfait deux jours avant à cause d'une chute dans un escalier, en demi-finale en 2016, ndlr). Au-delà du fait qu'on n'a pas pu vraiment travailler ensemble, ça fait du mal à l'équipe. Je n'ai pas trouvé les clés pour l'aider."

Q: Et avec Gilles Simon ?

R: "Il a une approche différente et très intéressante. Mais l'année dernière, il a eu une saison difficile. Depuis quelques mois, il a de très bons résultats, il est remonté de la 80e ou 90e place à la 30e. Mais il m'a exprimé sa difficulté à fonctionner à ma manière, qui est, quand il y a des doutes, de donner la sélection aux joueurs au dernier moment. Ma philosophie, c'est d'essayer de faire durer (l'incertitude) le plus longtemps possible pour créer une émulation. Je ne suis pas capitaine de la Croatie, avec un mec 7e mondial et un autre 12e... Chez nous, il y a débat. On s'est parlé quand j'ai décidé de ne pas le prendre (pour la finale). J'ai du respect pour le mec, le joueur. Mais je lui ai dit, dans le groupe, je ne peux pas te dire une semaine avant, c'est toi qui joues, ce qui est sa façon de fonctionner. Je ne sais pas faire. Peut-être qu'Amélie saura le faire."

Q: Comment voyez-vous la future Coupe Davis ?

R: "Personne ne sait ce que le futur réserve, ce qui va vraiment se passer. Il y a tellement de confusion. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Tout le monde sait que ce ne sera pas pareil. Pourquoi ils ne disent pas la vérité ? Avec tout le respect que j'ai, ce sera autre chose. J'espère vraiment qu'ils n'appelleront pas ça Coupe Davis. Parce que ce n'est pas la Coupe Davis. Jouer deux sets, ce n'est pas la Coupe Davis. Jouer sur terrain neutre, ce n'est pas la Coupe Davis. Quand ils nous disent que c'est la Coupe Davis, ils mentent. C'est exactement ce que j'ai dit en face au président (de l'ITF, David Haggerty, ndlr) quand j'ai eu la parole au dîner officiel (mardi), que j'étais écœuré et en colère."

Q: Allez-vous continuer à vous investir dans le tennis ?

R: "Je ne sais pas si j'ai énormément de choses à donner. J'ai fait le constat qu'on fait tous, que c'est anormal qu'un pays comme le nôtre ait si peu de résultats. J'ai proposé une approche différente que je vais peut-être accompagner ou pas. Mais le tennis de compétition, c'est terminé."

Propos recueillis en conférence de presse.