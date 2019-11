Coupe Davis: Nadal regrette les horaires très tardifs de la compétition

La N.1 mondial Rafael Nadal a critiqué mardi les horaires imposés par le nouveau format de la Coupe Davis, avec des matches, comme celui de l'Espagne contre la Russie, qui se terminent au milieu de la nuit alors que les joueurs retournent sur les courts dès le lendemain.

"On commence le dernier match à 0h45 et ça rend les choses difficiles pour nous et le public qui travaille le lendemain matin. Pour nous les joueurs, quand on finit à 02h00 du matin, avec l'adrénaline on ne dort pas avant 04h30. Et le lendemain on rejoue...", a commenté Nadal.

Celui-ci s'exprimait après avoir battu Karen Khachanov et ainsi égalisé pour l'Espagne contre la Russie et tandis que le double décisif débutait, justement mercredi à 00h45. Or les Espagnols vont rejouer mercredi à partir de 18h00 contre la Croatie pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition historique. Celle-ci étrenne cette année un nouveau format qui se veut plus spectaculaire et ramassé.

La phase finale rassemble ainsi sur une semaine dans une ville unique (appelée à tourner) 18 équipes séparées en 6 groupes de 3. Le premier de chacun des groupes ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes, départagés au nombre de parties, puis de sets et de jeux gagnés, se qualifient pour les quarts de finale.

"Une des solutions serait de commencer plus tôt le matin (actuellement la session matinale débute à 11h00 et la nocturne à 18h00). Comme ça on pourrait ensuite jouer à partir de 17h00 ou même 16h30... mais ça obligerait ceux du matin à se lever très tôt", a élaboré Nadal.

Pour le reste, il refuse de se prononcer encore sur ce nouveau format très décrié par de nombreux joueurs en ce qu'il dénature la vénérable Coupe Davis.

"Le format rend les choses très difficiles car toute erreur te met dans une position où tu ne veux pas être. La France, par exemple, a beaucoup souffert contre le Japon", a-t-il relevé en référence à la victoire arrachée par les Français au double décisif après une contre-performance de son joueur N.1 Gaël Monfils lors du second simple.

Avec ce format, "on est toujours en danger", a-t-il souligné. "Ca me plaît, l'ambiance (contre la Russie) a été super", a-t-il ajouté en répétant qu'il voulait cependant "attendre la fin du tournoi pour donner une opinion claire".