Coupe Davis: pas beaucoup de marge pour Yannick Noah

Jo-Wilfried Tsonga plongé dans une convalescence qui n'en finit plus, Gaël Monfils encore blessé, des Bleus patraques après l'US Open... Les options de Yannick Noah ne sont pas légion avant d'annoncer sa liste mardi pour la demi-finale de Coupe Davis à Villeneuve-d'Ascq dans près de dix jours face à l'Espagne (14-16 septembre).

Il commence à avoir l'habitude... Cette saison, Yannick Noah doit bricoler un peu plus chaque fois pour aligner une équipe compétitive. Tsonga, qui ne se sort pas de sa blessure au ménisque gauche, n'a plus joué depuis le 10 février et Monfils s'est encore une fois blessé (au poignet à l'US Open) avant une rencontre de Coupe Davis. Un classique.

Face à l'Italie en quarts de finale, la capitaine de l'équipe de France avait déjà puisé dans les réservistes, emmenant Jérémy Chardy avec Lucas Pouille, qui avait parfaitement fait le job.

Mais voilà. Là, en demi-finales, le calibre n'est plus le même. Face à une Espagne qui devrait, sauf cataclysme, compter le N.1 mondial Rafaël Nadal dans ses rangs, la France semble destinée sur le papier au mieux à souffrir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs français sont loin d'avoir le vent en poupe en ce moment.

- Des Bleus moroses -

A deux semaines du choc, aucun d'entre eux n'a gardé sa chambre à New-York pour la deuxième semaine, validant le plus mauvais résultat des Bleus en une saison en Grand Chelem depuis près de 40 ans. Pour la première fois depuis 1980, aucun d'entre eux n'a en effet réussi à se hisser en quarts de finale d'un Grand Chelem, un bon moyen de situer le niveau actuel du tennis masculin tricolore. Les Bleus ne sont pas à la fête ces derniers temps, et Yannick Noah, en plus du choix des hommes, risque de devoir jouer les psychologues de choc.

Si le capitaine des Bleus fait le choix, assez logique, de sélectionner Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en double, une paire au statut plutôt assuré désormais au sein de l'équipe de France, trois places restent à prendre.

Le statut de Lucas Pouille devrait résister à sa tournée américaine franchement mauvaise. Même si la saison du Nordiste de 24 ans, éliminé au 3e tour à l'US Open, n'est pas celle que beaucoup, et certainement lui-même, espérait, le meilleur Français au classement (17e) a montré tellement d'engagement pour la Coupe Davis que l'on voit mal Noah se passer de ses services.

Qui pour l'épauler? Richard Gasquet alterne le bon et le moins bon depuis des semaines (sorti au 1er tour à Wimbledon, finale à Bastad, défaite au 1er tour à Cincinnati). Après deux tours solides, il n'a pas fait de miracle à New York, sorti sèchement par un Novak Djokovic impérial au 3e tour. Mais son expérience en Coupe Davis, et son rang de deuxième meilleur tricolore au classement (25e) devraient théoriquement lui offrir un ticket pour le Nord.

En revanche, pour le cinquième homme, le champ des possibles est assez vaste.

- La surprise Paire ?-

Ils sont en effet nombreux à pouvoir prétendre endosser le costume du joker: Jérémy Chardy, Adrian Mannarino, Gilles Simon, et pourquoi pas... Benoit Paire.

L'Avignonnais de 29 ans, capable du meilleur comme du pire, possède le mois bon classement des quatre, mais il a profité de New-York pour faire acte de candidature.

"C'est aussi pour la Coupe Davis que je me bats durant cet US Open. J'ai envoyé un message à Yannick", a-t-il confié après son premier tour. Battu par Roger Federer au 2e tour à New-York, ses chances, malgré son enthousiasme affiché, semblent quand même assez minces. Un profil comme Mannarino par exemple sur surface rapide semble plus intéressant. La seule véritable surprise de la liste devrait se jouer sur ce poste, mais cela reste un détail face à l'énorme défi qui attend les Bleus dans ce qui pourrait être la dernière rencontre de Coupe Davis dans ce format jouée sur le sol français.