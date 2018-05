Coupe de France: fin de cycle au PSG, au ralenti

A l'image de la Coupe de France, gagnée sans trop forcer face aux Herbiers mardi en finale (2-0), le PSG termine au petit trot son cycle avec l'entraîneur Unai Emery, en attendant la saison prochaine.

Grâce à cette victoire au Stade de France, les Parisiens auront tout remporté sur le plan national cette saison: Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Championnat et Coupe de France, pour s'offrir le même quadruplé qu'en 2015 et 2016.

Une domination domestique qui relevait de l'obligation après le recrutement de stars comme Neymar et Kylian Mbappé la saison dernière pour un total d'environ 400 millions d'euros.

Sauf que depuis le titre en Ligue 1 acquis dès la mi-avril, puis l'officialisation du départ d'Unai Emery quelques jours après, c'est comme si le PSG tournait au ralenti.

Les Parisiens ont ainsi concédé deux matches nuls inhabituels en championnat, contre Guingamp (2-2) et Amiens (2-2), puis remporté fort logiquement la Coupe de France sans véritable autorité ni coup d'éclat, face à une équipe des Herbiers valeureuse, mais qui évolue tout de même en troisième division, dans un tout autre monde.

- Emery "très satisfait" -

Unai Emery s'apprête à quitter le club avec ce 7e titre sans grand relief, après deux Trophées des Champions (2016, 2017), deux Coupes de la Ligue (2017, 2018), une Coupe de France (2017) et un Championnat de France (2018).

Malgré son nouvel échec en Ligue des champions cette saison, l'entraîneur espagnol s'est dit globalement "très satisfait" de ses deux ans à Paris.

"Je me rappelle de toutes les choses positives. C'est plus important que les choses négatives qui servent à apprendre. Le plus important, c'est ce que disent les personnes proches de moi et du staff au sein du club. Ce qu'elles disent, c'est que nous sommes honnêtes, de bonnes personnes et que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes", a estimé mardi soir le technicien basque en conférence de presse.

Son bilan demeure mitigé: il restera associé à la terrible "remontada" de Barcelone la saison dernière en 8e de finale de Ligue des champions, et cette défaite 6-1 au Camp Nou après la victoire 4-0 de l'aller, avec en prime la perte du championnat de France au profit de Monaco.

En 2018, ses joueurs ont encore calé en 8e de finale de C1, sans parvenir à secouer une équipe du Real Madrid trop tranquille et trop dominatrice pour l'effectif parisien.

Critiqué dans la presse, Unai Emery a reçu le soutien public de quelques joueurs, mardi soir encore. "On a bien travaillé tout au long de la saison", a jugé Mbappé sur Eurosport 2. "Beaucoup de choses ont été dites, mais le travail est là et les chiffres ne mentent pas". L'entraîneur a cependant globalement pâti d'un manque de symbiose avec son groupe.

- Mercato délicat -

Selon lui, le chemin emprunté par les Qataris est le bon, mais la C1 est un "processus" qui demande du temps. Le club va en tout cas démarrer un nouveau cycle, avec un nouvel entraîneur, probablement l'Allemand Thomas Tuchel, dont le nom revient en boucle dans la presse.

Place maintenant à une nouvelle ère. Le club parisien a du pain sur la planche. Outre l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il va falloir gérer le mercato, alors que le club est déjà sous le menace de sanctions liées au fair-play financier, après ses dépenses record de l'été dernier.

Le PSG a besoin de vendre mais doit aussi se renforcer, notamment au poste de latéral gauche, de milieu défensif, voire de gardien. Mardi soir, Kevin Trapp, le N.2 chez les gardiens parisiens derrière Alphonse Areola, a expliqué ne pas encore avoir eu de "conversations" avec le club au sujet de son avenir.

Il va falloir aussi chouchouter Neymar qui est rentré à Paris deux mois après son opération au pied droit, afin d'assister à la fin de saison de ses coéquipiers et poursuivre sa convalescence, en vue de la Coupe du monde avec le Brésil.

Et puis, le PSG doit trouver une autre recette en Ligue des champions. Car la saison prochaine, le rêve des dirigeants qataris, ce n'est pas un énième titre en Coupe de France....