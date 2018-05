Coupe de France: l'entraÃ®neur des Herbiers espÃ¨re "une leÃ§on des grands joueurs du PSG"

"On est là pour apprendre. J'espère que les grands joueurs du PSG vont nous donner la leçon", a expliqué lundi l'entraîneur des Herbiers (3e division), Stéphane Masala, à la veille de la finale de Coupe de France contre les Parisiens au Stade de France.

Q: Cette finale déséquilibrée entre Les Herbiers et le PSG est-elle une bonne ou une mauvaise publicité pour la Coupe de France ?

R: "Je pense que c'est un bon coup de +pub'+, une finale grandiose. Elle rassemble tout le football, les amateurs et les professionnels. Souvent, on a l'habitude de les opposer. Dans cette finale, on verra le football avec un grand F. Du talent, des joueurs qui font partie du top mondial avec le PSG, et des joueurs amateurs avec beaucoup de coeur et de solidarité de l'autre côté."

Q: Quelles sont vos premières impressions en découvrant le Stade de France ?

R: "Le premier sentiment qui m'est venu, c'est que c'est grandiose. Je trouvais le vestiaire même un peu trop grand (sourire). Ca manquait un peu d'intimité avec les joueurs. Je me disais, c'est pas possible, où je vais me mettre ?"

Q: Vous donnez-vous toujours zéro chance de gagner ?

R: "Je me dis qu'il ne faut pas regarder ce match sous cet angle-là: (le PSG) c'est une équipe qui nous fait rêver. Je suis un jeune entraîneur, je suis là pour apprendre. J'espère que les joueurs sont là pour apprendre et j'espère que les grands joueurs du PSG vont nous donner la leçon (...) On ne sera pas ridicules, même si on prend une valise. J'ai occulté depuis longtemps la notion comptable, j'attends mes joueurs sur du jeu."

Propos recueillis en conférence de presse.