Coupe de France: Lens éliminé par Dieppe, équipe de 5e division

Deuxième de Ligue 2, Lens a été éliminé au 8e tour de la Coupe de France par Dieppe (2-1), équipe de National 3 (l'équivalent de la 5e division), dimanche au lendemain de la sensation créée par Hombourg-Haut (8e div.) devant Auxerre.

En Normandie, les "Harengs" dieppois ont surpris les Lensois d'entrée avec deux buts (3e, 7e) inscrits en moins de dix minutes. Les Normands ont ensuite réussi à conserver leur avantage malgré la réduction du score par Benjamin Moukandjo (61e) en seconde période.

"C'est extraordinaire ce qu'on a fait", les joueurs ont été "héroïques sur le terrain", s'est félicité l'entraîneur de Dieppe, Guillaume Gonel, au micro de France Télévisions.

Dès le coup d'envoi, "on a vraiment envoyé du lourd et après on a été costaud, on a montré qu'on était des frères", a également réagi le capitaine Florian Levasseur.

Samedi, c'est Auxerre (L2), quadruple vainqueur du trophée (1994, 1996, 2003 et 2005), qui a mordu la poussière face à la SSEP Hombourg-Haut (2-1), petit poucet de la compétition qui évolue en 3e division régionale, l'équivalent de la huitième division.

Les deux clubs amateurs connaîtront lundi soir leur adversaire en 32es de finale lors du tirage au sort effectué à Rennes, la ville du tenant du titre.