Coupe de France: les amateurs de Rumilly-Vallières et Montpellier dans le dernier carré

Comme un pied de nez à la planète foot agitée par la tempête Super Ligue, les amateurs de Rumilly-Vallières se sont hissés mardi en demi-finales de la Coupe de France, en éliminant Toulouse (L2) 2-0, alors que Montpellier (L1) a mis fin au rêve de Canet-en-Roussillon (N2), battu 2-1.

Face à des Toulousains, troisièmes de Ligue 2, mais décimés par plusieurs cas de Covid, les Hauts-Savoyards de Rumilly-Vallières ont pleinement saisi leur chance.

Le GFA 74, né de la fusion en 2018 de plusieurs clubs de Haute-Savoie, devient la quatrième équipe de cet échelon à atteindre le dernier carré après Calais (2000, finaliste), Montceau-les-Mines (2007) et Quevilly (2010) au cours des 20 dernières années.

Privés depuis octobre de championnat, arrêté en raison du Covid, les Rumilliens se consolent de la meilleure des manières avec la Coupe.

"On vit une aventure exceptionnelle, la saison pour nous n'est pas facile. On n'a pas de championnat, on n'a que la Coupe pour survivre. C'est que du plaisir. On réussit le coup parfait", a ainsi exulté le capitaine haut-savoyard Alexi Peuget, au micro d'Eurosport.

C'est lui qui a offert sur coup franc la balle du premier but à Mathieu Guillaud, dont la tête a trompé le gardien toulousain Isak Pettersson, sorti de façon hasardeuse (1-0, 19e). C'est encore lui qui a amené le second but en fin de match, sur un nouveau coup franc à destination de Guillaud, finalement prolongé dans son propre camp par Anthony Rouault (2-0, 83e).

Dans la soirée, Canet-en-Roussillon, tombeur de Marseille en seizièmes de finale, a cru pouvoir imiter Rumilly-Vallières. D'autant que les Catalans ont évolué en supériorité numérique dès la 23e minute après l'exclusion du défenseur de Montpellier Hilton et le penalty transformé dans la foulée par Toufik Ouadoudi, avec l'aide du poteau (1-0, 25e).

Mais un doublé d'Andy Delort en deuxième période (60e, 85e s.p, 2-1) a mis fin à l'aventure du club amateur et envoyé le huitième de Ligue 1 en demi-finales pour la première fois depuis 1997.

La Coupe de France représente pour Montpellier, à six points de la cinquième place de L1, sa meilleure chance de jouer l'Europe la saison prochaine.

Lors des deux derniers quarts mercredi, trois des quatre premiers de Ligue 1 seront en lice. Le Paris SG, dauphin de Lille et vainqueur de ce dernier en huitièmes, accueille Angers (18h45), tandis que Lyon reçoit Monaco (21h10) lors d'un choc entre le 4e et le 3e de l'élite, avant leurs retrouvailles en championnat le 2 mai à Louis-II.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dimanche soir.

Résultats des quarts et programme:

Mardi

(+) Rumilly-Vallières (N2) - Toulouse (L2) 2 - 0

Canet Roussillon (N2) - (+) Montpellier (L1) 1 - 2

Mercredi:

(18h45) Paris SG (L1) - Angers (L1)

(21h10) Lyon (L1) - Monaco (L1)

NDLR: les clubs précédés d'un (+) sont qualifiés pour les demi-finales