Coupe de France: Lyon espère qualification et recrues

Entre début de saison raté et blessures majeures, Lyon démarre l'année 2020 avec deux chantiers immédiats à son programme: une qualification pour les 16es de la Coupe de France à valider samedi (20h55) à Bourg-en-Bresse et surtout un effectif à étoffer au plus vite.

A la peine physiquement depuis l'automne, l'OL déplore les blessures de longue durée des défenseurs Léo Dubois et Youssouf Koné, touchés respectivement à un genou et à une cheville. Mais surtout, celles des attaquants Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, opérés d'un genou.

La saison de ces deux derniers est terminée. D'où la nécessité de recruter, alors que le club avait déjà dépensé près de 90 millions d'euros cet été. Mais il sera difficile de trouver l'oiseau rare.

A ce sujet, les décideurs lyonnais ne paraissent pas toujours sur la même longueur d'onde. Le directeur sportif Juninho souhaite recruter un joueur par ligne alors que l'entraîneur Rudi Garcia attend "un arrière latéral et un attaquant".

Même si le technicien, afin de garder ses joueurs mobilisés, s'est empressé d'ajouter "qu'il comptait sur son groupe" handicapé par "des blessés sur des postes en particulier". Quitte à faire évoluer le dispositif de jeu, plutôt en 4-2-3-1 depuis sa prise de fonction.

Rudi Garcia l'admet: "Le mercato de janvier est par nature difficile" à moins de saisir une opportunité comme le club avait réussi à le faire, par exemple, en janvier 2017 en recrutant Memphis, transféré de Manchester United pour 16 millions d'euros alors qu'il ne jouait plus.

Mais le technicien, arrivé au club le 14 octobre en remplacement du Brésilien Sylvinho, éphémère successeur de Bruno Genesio (janvier 2016-juin 2019), sait également que les joueurs sur ce marché sont souvent en échec dans leur club et en manque de temps de jeu. Qu'il leur faut donc du temps pour les remettre à niveau.

- Reconquérir le public -

Or l'OL a besoin de joueurs opérationnels rapidement afin d'atteindre ses objectifs.

Pour engager la reconquête de son public, il lui faut déjà remonter de la 12e place vers le podium du championnat de France, après avoir franchi, comme il l'espère, les deux tours de coupes nationales face à Bourg-en-Bresse, puis Brest (mercredi en Coupe de la Ligue). Et enfin défier la Juventus Turin en Ligue des champions (26 février-17 mars).

Et après, il faudra gagner un trophée "car depuis trop longtemps l'Olympique lyonnais n'en n'a pas gagné", ajoute encore Garcia.

"Nous avons un 32e de finale de Coupe de France. Il y a la magie de la Coupe et nous arrivons au moment où les clubs de Ligue 1 entrent dans la compétition. J'ai été du côté amateur et je sais ce que cela peut représenter. Nous jouons chez un club partenaire de l'OL mais ce sera un vrai 32e", prévient l'entraîneur lyonnais.

"L'envie fera beaucoup de différence samedi. Il faut freiner les joueurs à l'entraînement. Cela veut dire qu'ils sont bien, affûtés. Ils ont beaucoup d'énergie. La coupure a été bénéfique. Il faut bien débuter", confie Garcia qui a souvent, avec un brin de méthode Coué, employé jeudi le mot "gagner" dans sa première conférence de presse de l'année.