Coupe de France: Lyon-Marseille et Dijon-Paris SG en quarts de finale

Lyon, vainqueur jeudi soir à Nice (2-1), recevra Marseille lors de l'affiche des quarts de finale de la Coupe de France de football, tandis que le Paris SG se rendra à Dijon.

Les petits poucets de la compétition Epinal et Belfort, pensionnaires de National 2, recevront respectivement Saint-Etienne et le Stade rennais, tenant du titre.

Les deux clubs de l'Est tenteront de réitérer leurs exploits des huitièmes contre des clubs de Ligue 1: Epinal avait éliminé le LOSC (2-1) et Belfort s'était défait de Montpellier aux tirs au but.

Le programme des quarts de finale de la Coupe de France qui se disputeront les 11 et 12 février:

Dijon - PSG

Epinal (N2) - Saint-Etienne

Lyon - Marseille

Belfort (N2)- Stades Rennais