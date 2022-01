Coupe de France: Monaco en quarts après un festival à Lens

Monaco a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en s'imposant (4-2) à Lens à l'issue d'une superbe rencontre, dimanche au stade Bollaert-Delelis.

L'ASM pensait avoir fait le plus dur en assommant Lens lors de la première demi-heure avec des buts de Wissam Ben Yedder (18e), Jean Lucas (26e) et Sofiane Diop (29e), mais Wesley Saïd (45e) et Arnaud Kalimuendo (53e) ont donné des sueurs froides aux joueurs du Rocher, qui ont toutefois réussi à se mettre à l'abri en fin de match par l'inévitable Ben Yedder (88e).

Les joueurs de Philippe Clément rejoignent en quarts de finale Marseille, Nantes, Amiens (L2), Bastia (L2) et les amateurs de Bergerac (N2) et Versailles (N2). Le Paris SG et Nice se disputeront le dernier ticket lundi (21h15).

Une semaine après leur défaite à Montpellier en championnat (3-2), les Azuréens ont bien réagi et ont fait le plein de confiance avant de défier Lyon samedi lors de la prochaine journée de L1.

Poussé par son bouillant public, très bruyant malgré la jauge réduite à 5.000 spectateurs, le RCL a démarré la rencontre tambour battant et a imposé un gros pressing à l'ASM dans les dix premières minutes.

Seko Fofana a allumé la première mèche, d'une frappe lointaine que Vito Mannone a détournée sur sa barre transversale (5e), et peu après, c'est Gaël Kakuta qui a buté sur le portier azuréen sur un centre en retrait de Florian Sotoca (8e).

Les joueurs du Rocher ont fini par se réveiller et après un sauvetage de Kevin Danso, qui s'est jeté dans la surface pour contrer une frappe de Ben Yedder (16e), ils ont assommé les Artésiens en à peine plus de dix minutes.

- Doublé de Ben Yedder -

En effet, la deuxième occasion a été la bonne pour le capitaine monégasque, qui a repris de la tête un centre de Caio Henrique (0-1, 18e). Puis Lucas, servi par Gelson Martins, a transpercé Jean-Louis Leca (0-2, 26e). Enfin, sur un contre d'école, le Brésilien s'est transformé en passeur pour Diop, qui a triplé la mise (0-3, 29e).

Les Sang et Or n'ont pas baissé les bras et ils ont été récompensés juste avant la pause: sur une frappe lointaine de Kakuta, Mannone a repoussé le ballon et Saïd s'y est repris à deux fois pour la mettre au fond et redonner espoirs aux siens (1-3, 45e).

Dès la reprise, Lens a mis la pression sur Monaco, qui n'a pas tardé à craquer: servi par Fofana côté droit, Kalimuendo, qui était entré en jeu au retour des vestiaires, a réduit le score d'une jolie frappe enroulée du gauche (2-3, 53e).

Les Lensois ont alors poussé et ont disposé de plusieurs occasions, mais Kakuta a fait briller Mannone (60e), puis n'a pas trouvé le cadre (70e), tandis que Jonathan Clauss, sur un coup franc lointain, a obligé le portier azuréen à détourner le ballon en corner (74e). Enfin, Kalimuendo a tiré de peu à côté (84e).

Entre-temps, Monaco aurait pu reprendre le large mais Diop a tiré au-dessus (58e) et Leca a eu la main ferme face à Ben Yedder (73e). Le capitaine monégasque a toutefois réussi à mettre son équipe à l'abri en toute fin de rencontre (2-4, 88e) d'un tir croisé du gauche.