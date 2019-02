Coupe de France: Nantes, Dijon, Caen et Orléans passent en quarts

Nantes s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en écartant Toulouse (2-0) sans trembler mardi à la Beaujoire, et y sera accompagné par Dijon, Caen et Orléans.

Un but sur coup de pied arrêté de Kalifa Coulibaly, son troisième en trois matches de Coupe de France, a mis les Canaris en position idéale dès la neuvième minute.

Comme un clin d'oeil au numéro neuf argentin Emiliano Sala, chouchou de la Beaujoire, disparu il y a exactement deux semaines.

Une percée du milieu belge des "Canaris" Anthony Limbombe, recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes débarquée cet été, a permis aux joueurs de Vahid Halilhodzic de faire le break juste avant la pause (42e) et de gérer la deuxième période.

Caen s'est fait peur chez le Petit Poucet Bastia et se qualifie sur le fil 5 tirs au but à 3 grâce à son gardien Erwin Zelazny, décisif lors de la séance.

Les Normands ont cru faire le plus dur en prenant deux fois rapidement les devants, dès la 4e minute de jeu puis au tout début de la prolongation (95e) mais à chaque fois les Bastiais, tombés en 5e division après un dépôt de bilan il y a un an et demi, sont revenus au score.

Incapables de faire le break, les 17es de Ligue 1 ont permis aux Corses de croire à l'exploit dans leur antre de Furiani à mesure que les minutes se sont écoulées. Le milieu bastiais Louis Poggi a égalisé une première fois à la 70e sur une ouverture chirurgicale de son latéral Gilles Cioni. Puis l'attaquant du Sporting Benjamin Santelli, complètement seul à la réception d'un coup franc aux six mètres, a offert de la tête une séance de tirs au but au stade Armand-Cesari. Sans conséquence pour Caen qui se qualifie pour les quarts grâce à une tentative bastiaise stoppée par Erwin Zelazny.

Dijon s'est facilement défait des pensionnaires de 4e division de Croix (3-0) dans le Nord, sanctionnés d'un penalty et d'un carton rouge après seulement quatre minutes de jeu.

Une frappe en cloche du presque local Florent Balmont avec ses huit saisons passées à Lille, distante de quelques kilomètres, a définitivement mis les hommes d'Antoine Kombouaré à l'abri dès la demi-heure de jeu.

Orléans, dans le duel entre équipes de Ligue 2 de ces 8es de finale, a fait tomber le leader Metz à Saint-Symphorien et se qualifie pour les quarts (1-0) au bénéfice d'un penalty transformé sans trembler par Quentin Lecoeuche en début de match (20e).

Résultats des 8es de finale de Coupe de France

Mardi

Croix (N2) - Dijon (L1) 0-3

Metz (L2) - Orléans (L2) 0-1

Nantes (L1) - Toulouse (L1) 2-0

SC Bastia (N3) - Caen (L1) 2-2 a.p. (Caen qualifié, 5 t.a.b. à 3)

Mercredi

(18h30) Villefranche/Saône (N1) - Paris SG (L1) (à Décines-Charpieu)

Vitré (N2) - Lyon-Duchère (N1)

(21h05) Rennes (L1) - Lille (L1)

Jeudi

(21h00) Guingamp (L1) - Lyon (L1)