Coupe de la Ligue anglaise: le quadruple tenant du titre, City, déboulonné

Après quatre trophées de suite, Manchester City a fini par céder en Coupe de la Ligue, en étant battu aux tirs au but par West Ham, lors des huitièmes de finale, mercredi (0-0, 5-3 t.a.b) au stade olympique de Londres.

Avec 65% de possession de balle et 25 tirs, dont 7 cadrés contre respectivement 7 et 2 pour son adversaire, Manchester City peut s'en vouloir.

Il faut remonter à 5 ans et un jour, le 26 octobre 2016 pour retrouver un City battu au même stade de la compétition. C'était alors à Old Trafford, contre le Manchester United de José Mourinho (1-0).

West Ham fera figure d'épouvantail dans les quarts de finale, dont le tirage sera effectué samedi et dont les rencontres se dérouleront les 21 et 22 décembre.

Au tour précédent, les hommes de David Moyes, 4e de Premier League, étaient déjà allés chercher leur qualification à Old Trafford, contre Manchester United (1-0).

Après les qualifications de Chelsea et Arsenal mardi, ainsi que du Petit Poucet de la compétition, Sunderland (D3), les autres matches de mercredi n'ont pas donné de surprise.

Liverpool, qui n'a jamais montré beaucoup d'entrain pour cette compétition, a de nouveau envoyé une équipe B sans Alisson, Trent Alexander Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino ou Diogo Jota, à Preston North End, modeste 19e (sur 24) de Championship (D2).

S'ils ont frôlé la correctionnelle en première période, avec un arrêt incroyable d'Adrian, suivi d'un sauvetage sur la ligne de Neco Williams à la 28e, les Reds ont trouvé la faille dans le second acte par Takumi Minamino (1-0, 62e) et une aile de pigeon-réflexe superbe de Divok Origi (2-0, 84e) pour éviter les imprévisibles tirs au but.

Dans les autres rencontres, Tottenham a assuré le strict minimum en allant s'imposer chez les 19e de Premier League, Burnley, grâce à Lucas Moura (1-0, 68e), alors que Brentford est allé l'emporter (2-1) chez Stoke City, équipe de Championship.

Leicester a dû attendre les tirs au but d'un Brighton accrocheur, revenu deux fois au score pour finalement s'incliner (2-2, 4-2, aux t.a.b).

Mardi 26 octobre

(+) Chelsea - Southampton 1 - 1 (4-3 aux t.a.b)

(+) Arsenal - Leeds United 2 - 0

Queens Park Rangers (D2) - (+) Sunderland (D3) 0 - 0 (3-1 t.a.b.)

Mercredi 27 octobre:

Preston North End (D2) - (+) Liverpool 0 - 2

Burnley - (+) Tottenham 0 - 1

West Ham - Manchester City 0 - 0 (5-3 au t.a.b)

(+) Leicester - Brighton 2 - 2 (4-2 aux t.a.b).

Stoke City (D2) - (+) Brentford 1 - 2

Les clubs précédés d'un (+) sont qualifiés pour la phase suivante.