Coupe de la Ligue anglaise: Manchester City, tout pour les coupes

Si le titre de champion d'Angleterre semble irrémédiablement perdu, Manchester City aura à cœur de conserver les deux coupes nationales qu'il détient, à commencer par la Coupe de la Ligue pour laquelle il ira défier United en demi-finale aller mardi.

La "Carabao Cup", du nom de la boisson énergisante thaïlandaise qui donne son nom à la compétition depuis 2017, est le moins prestigieux des trois trophées que visent encore les Citizens cette saison, avec la Coupe d'Angleterre et la Ligue des champions.

Mais un succès en finale le 1er mars prochain, face à Aston Villa ou Leicester, qui s'affronte pour l'autre demie, avec match aller à Leicester mercredi, remettrait l'équipe de Pep Guardiola dans une dynamique de succès.

De ce point de vue, affronter Manchester United en demi-finale est aussi un vrai test puisque la défaite en championnat (2-1) à domicile contre les Red Devils, un mois jour pour jour avant le match aller, avait sérieusement écorné leur rêves de triplé en Premier League.

"Le match sera assez similaire", a d'ailleurs prédit Pep Guardiola, dont l'équipe avait été dépassée par la vitesse des transitions offensives de United surtout en première période.

"Évidemment ce sera différent à Old Trafford, mais c'est une équipe faite pour courir. Quand ils peuvent courir, c'est l'une des meilleurs équipes et pas seulement d'Angleterre", a-t-il renchéri, citant les flêches offensives que sont Daniel James, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Anthony Martial ou Jesse Lingard.

"Il faut que l'on soit préparé à cela et qu'on limite le nombre d'erreurs dans la construction", a-t-il averti, tout en ajoutant que City devra aussi s'appuyer sur la seconde période où il s'était créé nombre d'occasions.

"Je ne vais pas seulement préparer le match en disant +ne les laissez pas courir+. Nous devons aller là-bas pour essayer de marquer et de revenir avec un bon résultat".

Mais les Red Devils ont toujours répondus présent lors des grands rendez-vous - ils ont battu Chelsea, Leicester, Tottenham, City et été la seule équipe à tenir Liverpool en échec en championnat - et ne manquent pas non plus d'ambition.

"On veut toujours gagner des trophées et nous en sommes si proches maintenant", a reconnu Ole Gunnar Solskjaer qui espère que son équipe montrera le même visage qu'à l'Etihad.

"Quand on atteint un tel niveau, je suis sûr que (les joueurs) vont y repenser et se dire +c'est le Man United qu'on veut voir+, mais on peut encore s'améliorer", a assuré le Norvégien.

Ils pourraient cependant être privés de leur défenseur central Harry Maguire, touché lors du match pour le 3e tour de la Coupe d'Angleterre contre Wolverhampton (0-0), samedi, qui devra être rejoué.

Programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise (en heures françaises):

Mardi:

(21h00) Manchester United - Manchester City

Match retour le 29 janvier

Mercredi:

(21h00) Leicester - Aston Villa

Match retour le 28 janvier