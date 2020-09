Coupe de la Ligue anglaise: premiers chocs en huitièmes

Avec 13 équipes de Premier League encore en lice, les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue réservent quelques belles affiches de mardi à jeudi, même si certaines équipes, comme Tottenham, commencent à renâcler devant l'accumulation des matches.

Avec une saison précédente terminée fin juillet, une trêve réduite à son minimum en raison de l'Euro reporté à l'été prochain, la Ligue de football anglaise (EFL) a intercalé les quatre premiers tours de la compétition en milieu de semaine, entre les quatre premières journées de Premier League.

Cela n'a pas empêché les clubs de Premier League de prendre les matches au sérieux puisqu'il n'y a eu que très peu de surprises. Leicester, principal absent des huitièmes, a été sorti par Arsenal.

Cette forte concentration d'équipes de l'élite va offrir quelques belles affiches et même des retrouvailles entre Liverpool et Arsenal, qui s'affrontent ce lundi en championnat puis jeudi en Coupe de la Ligue.

Manchester United, qui était allé l'emporter samedi lors d'un match à rebondissement (3-2) à Brighton, se déplace à nouveau dans le sud de l'Angleterre mercredi.

Et dès mardi il y aura un beau derby londonien avec Chelsea qui se déplace à Tottenham... qui mène aussi de front les éliminatoires de l'Europa League.

Dès jeudi, les Spurs seront sur le pont pour recevoir le Maccabi Haïfa et essayer de se qualifier pour la phase de poules. Ce sera leur huitième match depuis le 13 septembre.

José Mourinho a clairement laissé entendre qu'il ferait tourner.

"Je pense que vous pouvez imaginer qu'avec un match jeudi, certaines choses se décident d'elles-mêmes pour nous - je pense que l'EFL a fait un choix à notre place", a déclaré Mourinho lundi, grinçant.

"Ce n'est même pas qu'ils nous ont créé un problème, il ont vraiment décidé pour nous", a-t-il poursuivi, les retombées financières de la Coupe de la Ligue étant sans commune mesure avec celles de la C3.

Avec en plus la blessure musculaire de l'attaquant Son Heung-min, sorti à la pause du match contre Newcastle dimanche (1-1), Tottenham aura besoin d'un exploit face à Chelsea dont l'effectif plus étoffé devrait lui permettre de faire tourner plus facilement.

Le programme (en heures françaises):

Mardi

(20h45) Tottenham - Chelsea

Mercredi

(18h30) Newport (D4) - Newcastle

(20h00) Burnley - Manchester City

(20h45) Brighton - Manchester United

Everton - West Ham

Jeudi

(18h30) Brentford (D2) - Fulham

(20H00) Aston Villa - Stoke City (D2)

(20h45) Liverpool - Arsenal