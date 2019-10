Coupe de la Ligue: Nîmes et Bordeaux en 8es de finale

Nîmes et Bordeaux ont obtenu les premiers billets pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue, en éliminant respectivement Lens (3-0) et Dijon (2-0), mardi.

A domicile, les Nîmois, 18e de Ligue 1, ont dominé face aux Sang et Or, dauphins en Ligue 2. Nîmes a ouvert le score sur un but contre son camp du jeune défenseur lensois Cory Sene, qui a trompé son gardien en déviant une frappe de Buades (24e).

Kévin Sainte-Luce a inscrit le deuxième but nîmois (39e), et Stojanovski a enfoncé le clou à la 87e, sur pénalty.

L'autre rencontre du soir opposait Bordeaux, 10e de Ligue 1, à Dijon, lanterne rouge du championnat de France. Sans surprise, Bordeaux l'a emporté, ouvrant le score dès la 9e minute par une tête de Josh Maja, sur un centre de Samuel Kalu, avant que Nicolas de Préville n'inscrive un second but sur coup franc à la toute fin de match (90e+4).

Les matches pour les 8es de finale se poursuivent mercredi, avec comme grosse affiche la rencontre entre Monaco et l'OM.

Mardi:

Nîmes - Lens 3 - 0

Bordeaux - Dijon 2 - 0

Mercredi:

(18h45) Le Mans - Nice

(21h05) Amiens - Angers

Montpellier - Nancy

Reims - Bourg-en-Bresse

Monaco - Marseille

Metz - Brest

Nantes - Paris FC

Niort - Toulouse