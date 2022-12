Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut retenir sur la feuille de match de France -Argentine

Le sélectionneur français Didier Deschamps a aligné son équipe-type avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé en attaque et une défense composée de Raphaël Varane et Dayot Upamecano pour affronter l'Argentine de Lionel Messi et Angel Di Maria, titulaires en finale du Mondial-2022, dimanche à 15h TU.