Coupe du monde 2022 de football : quelles sont les 32 nations qualifiées ?

Les "Ticos" ont arraché le 32e et dernier billet à la Nouvelle-Zélande (1-0), dans l'ultime barrage transcontinental. C'était ce 14 juin 2022 au Qatar, là où se tiendra le mondial 2022 à la fin de l'année.



Jeudi, les drapeaux bleu-blanc-rouge du Costa Rica, et ceux des deux autres nations récemment qualifiées, le pays de Galles et l'Australie, seront hissés aux côtés de ceux des 29 équipes déjà représentées autour de l'horloge marquant le temps restant avant le coup d'envoi du tournoi, sur l'emblématique Corniche de Doha.

Mardi soir, le président de la FIFA, l'italo-suisse Gianni Infantino a tenu à féliciter toutes les nations qualifiées.

Autre signe que le compte à rebours progresse, l'affiche officielle du Mondial-2022 a été dévoilée mercredi dans la capitale.

Réalisée pour la première fois par une femme, l'artiste qatarie Bouthayna Al Muftah, elle représente, en noir et blanc, la coiffe traditionnelle des hommes agitée dans les airs en signe de célébration après un but, geste commun au Qatar et dans le monde arabe.

Cette coiffe a inspiré aussi l'architecture du stade Al Thumama, où le Costa Rica, quart de finaliste en 2014 et 8e de finaliste en 1990 à sa première participation, débutera son tournoi contre l'Espagne, le 23 novembre. Dans ce redoutable groupe E figure également l'Allemagne et le Japon.

Les 8 groupes ▶ Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

▶ Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles

▶ Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

▶ Groupe D : France, Australie, Danemark, Tunisie

▶ Groupe E : Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon

▶ Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

▶ Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

▶ Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Le calendrier de la phase finale ▶ Le coup d'envoi de la compétition sera donné le lundi 21 novembre avec une affiche Sénégal - Pays-Bas, au stade Al-Thumama de Doha, au Qatar.

▶ Le même jour, le pays hôte débutera dans la compétition contre l'Equateur au stade d'Al-Bayt, à Al-Khor, dans le nord de la péninsule.

▶ Suivra un mois de compétition jusqu'à la finale du dimanche 18 décembre, disputée dans le stade de Lusail, situé à 15 km au nord de la capitale, Doha.