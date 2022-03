Coupe du monde 2022: Égypte-Sénégal et Cameroun-Algérie, affiches des barrages africains

Le gardien du Sénégal Édouard Mendy le 21 décembre dernier avec Chelsea sera l'un des atouts de l'équipe du Sénégal. AP Photo/Alastair Grant

Les joueurs sélectionnés par Djamel Belmadi pour affronter le Cameroun en barrage de la Coupe du Monde !



Vincent Aboubakar, ici lors d'un match contre la Gambie le 30 janvier, a fini meilleur buteur de la CAN.



AP Photo/Sunday Alamba

Les Pharaons de Mohamed Salah seront en quête de revanche après leur échec aux tirs au but en finale au Cameroun (0-0, 4 t.a.b. à 2) et auront à coeur de faire la différence face aux Lions de la Teranga avant de se rendre au Sénégal.Ils devront faire face au gardien sénégalais Édouard Mendy. Le gardien de Chelsea, réalise une grande performance depuis ses débuts en Ligue des Champions. Il a préservé son but à quatorze reprises sur dix-neuf matches possibles. Les difficultés de Chelsea causées par les sanctions contre son propriétaire Roman Abramovitch jugé proche de Poutine ne semblent pas affecter le niveau de performance du portier sénégalais.L'autre choc mettra aux prises à Douala deux habitués du Mondial, le Cameroun (7 participations, record d'Afrique) et l'Algérie (4), qui doit se racheter après sa déconvenue à la Coupe d'Afrique des nations (élimination au premier tour). Le sélectionneur algérien a pratiquement reconduit l'équipe qui a joué la dernière CAN. Djamel Belmadi pourra compter sur les deux grandes stars du football algérien que sont le milieu offensif Youcef Belaïli et l'attaquant Riyad Mahrez de Manchester City.Les Camerounais pourront eux miser sur l'éfficacité de leur attaquant Vincent Aboubakar. Celui-ci a terminé meilleur buteur du la CAN en marquant 8 des 14 buts de son pays. Sans un Aboubakar des grands soirs, l'attaque ne repose plus que sur Karl Toko Ekambi.Après une CAN mitigée, conclue en quart de finale, le Maroc de Vahid Halilhodzic n'a pas le droit à l'erreur face à la RD Congo. Les deux géants anglophones Ghana et Nigeria vont également tenter de faire oublier leur échéance continentale ratée (sortie au premier tour pour les Black Stars et en 8e de finale pour les Super Eagles).Des dix équipes de ces barrages, seul le Mali, qui sera opposé à la Tunisie, n'a jamais participé à la Coupe du monde.(16h00) RD Congo - Maroc(18h00) Mali - Tunisie(18h00) Cameroun - Algérie(20h30) Ghana - Nigeria(20h30) Egypte - Sénégal