Coupe du Monde 2022 : Gavi, Gakpo, Weah : qui sont les pépites du Qatar ?

Le joueur portugais Cristiano Ronaldo célèbre son pénalty inscrit face à l'équipe du Ghana lors d'un match de la Coupe du Monde 2022, organisée au Qatar. Stade 974 - Doha, 24 novembre 2022. AP/Manu Fernandez

Bellingham, petit prince d'Angleterre

Le Britannique Jude Bellingham sur les pelouses du stade Al Bayt lors d'un match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il a joué face aux États-Unis (0-0). AP/Julio Cortez

Gavi, buteur à peine majeur

Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé tout cela.

Gavi

Les Espagnols Gavi (gauche) et Balde (droite) célèbrent le but inscrit par le jeune homme de 18 ans face au Costa Rica. Stade Al Thumama. Doha, 23 novembre 2022. AP/Pavel Golovkin

Weah (fils), l'élu américain

Je pense que mon père vit ce moment à travers moi.

Timothy Weah

L'Américain "Tim" Weah en train de célébrer un but lors d'un match entre les États-Unis et le Pays de Galles. Doha, stade Ahmad Bin Ali - 21 novembre 2022. AP/Darko Vojinovic

Gakpo, le TGV du PSV

Le Néerlandais Cody Gakpo est en train de célébrer un but lors d'un match Pays-Bas / Sénégal. Stade Al Thumama de Doha (Qatar) - 21 novembre 2022. AP/Thanassis Stavrakis

L'attente d'un certain Musiala

La Coupe du Monde 2022 a commencé au Qatar depuis quelques jours à peine. Mais cette édition a déjà son lot de moments d'anthologie. Les légendes du football mondial ont déjà su se démarquer.À commencer par le Portuguais Cristiano Ronaldo qui est devenu le tout premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes. Il a notamment inscrit un pénalty contre le Ghana, jeudi 24 novembre.Mais en dehors de CR7 ou d'autres grands noms de la discipline, la jeune génération brille déjà sur les pelouses qataries. Tour d’horizon.Jude Bellingham a lui aussi réussi ses débuts en Coupe du monde avec l'Angleterre. Le jeune buteur a marqué contre l'Iran (6-2) en ouverture, confirmant qu'il était déjà, à 19 ans, essentiel aux Three Lions.Le milieu de Dortmund, précieux au Borussia Dortmund, ressemble au milieu relayeur qui manquait à cette Angleterre sevrée de titre majeur depuis 1966. Contre les Etats-Unis (0-0) vendredi, il eu plus du mal à exister, bien neutralisé par les Américains dans un match que les Anglais ont abordé de façon très prudente. Cette rencontre montre en tout cas qu'il a encore une marge de progression.A 18 ans, Gavi n'a déjà plus rien d'un inconnu avec le FC Barcelone et l'équipe d'Espagne. Il a été récemment distingué par le Trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans lors du gala du Ballon d'Or. Et le milieu de poche n'a pas déçu lors du premier match de Coupe du monde de sa jeune carrière en marquant l'un des sept buts de la promenade espagnole contre le Costa Rica (7-0).Grâce à sa reprise de volée du droit, qui a embrassé le poteau de Keylor Navas avant de rentrer, Gavi est devenu le troisième plus jeune buteur de l'histoire de l'épreuve, derrière Pelé (17 ans et sept mois en 1958) et le Mexicain Manuel Rosas (1930)."Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé tout cela", a soufflé le buteur à peine majeur. Avec son coéquipier du Barça Pedri, 20 ans depuis vendredi, Gavi incarne cette Espagne en plein renouveau et aux ambitions retrouvées, douze ans après son premier sacre mondial.En marquant lors du premier match des États-Unis contre le pays de Galles (1-1), Timothy Weah a réussi une chose que son très illustre père George, Ballon d'Or 1995 et aujourd'hui président du Liberia, n'a jamais fait: jouer et marquer en Coupe du monde. L'attaquant du LOSC (Lille), 22 ans, a inscrit sous les yeux de son père, ex-attaquant star de l'AC Milan et du Paris SG. C'est le seul but pour le moment de la Team USA.Mais les Américains ont fait 0-0 vendredi contre l'Angleterre. Ils peuvent envisager la qualification en huitième de finale lors de leur troisième match contre l'Iran. "C'est une superbe sensation. Je pense que mon père vit ce moment à travers moi", avait soufflé Timothy.Le jeune prodige est déjà auteur de quatre buts avec les États-Unis en 27 sélections mais buteur pour la première fois cette saison. Il est par ailleurs resté muet en six apparitions en Ligue 1 avec le Losc.Les Pays-Bas laissent un peu leurs fans sur leur faim durant cette Coupe du monde au niveau du jeu. Mais leur attaquant Cody Gakpo confirme les promesses qui l'accompagnaient en arrivant au Qatar.Ces deux premières apparitions au Qatar ne sont pas passées inaperçues et pourraient rapidement attirer des recruteurs hors des frontières néerlandaises. Le feu follet du PSV Eindhoven est à la fois le meilleur buteur (neuf réalisations) et meilleur passeur (douze passes décisives) actuel du Championnat des Pays-Bas.L'attaquant de 23 ans a d'abord débloqué la situation de la tête en fin de match contre le Sénégal (2-0) puis le droitier a marqué d'une belle frappe du gauche, sur le seul tir cadré des Oranje, contre l'Equateur (1-1), lors d'une rencontre particulièrement pauvre en occasions. En attendant le retour en forme de Memphis Depay, Louis van Gaal va avoir besoin de sa fougue pour valider la qualification contre le Qatar mardi.Au Qatar, on scrute aussi de près l'évolution d'un autre joueur ayant fait le bonheur des équipes de jeunes d'Angleterre, mais qui porte désormais la tunique de l'Allemagne, le pays où il est né..Il s'agit de Jamal Musiala, 19 ans. Musiala n'en finit pas d'impressionner avec le Bayern Munich, mais son Mondial a débuté par un faux-pas contre le Japon (1-2)...