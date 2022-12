Coupe du monde 2022 : le match France-Angleterre a déja commencé dans la presse britannique

“We’re ready”

"Il y aura du respect, mais ça va être la guerre", a prévenu l'ancien international anglais John Terry.. Cette rencontre va être "un long match, peut-être une partie d'échecs", en tout cas "un vrai test" pour les voisins, assure John Terry.Les deux équipes s’afforntent pour la première fois dans un match à élimination directe. Cette actualité est à la Une de la plupart des médias anglo-saxons. “Nous sommes prêts”, titre The Daily Telegraph.“On peut le faire”, assure le Daily Express.

Le Daily Mail Sport interpelle directement les hommes du sélectionneur britannique Gareth Southgate. "Levez-vous et soyez des héros" titre le journal. "Depuis plusieurs années, on a gagné des matches de plusieurs manières différentes, et on a connu des défaites dont on a beaucoup appris. Notre mentalité, c'est que nous méritons d'être là. Nous sommes prêts." a assuré le sélectionneur l'avant veille de la rencontre.



La promesse Bellingham

Mbappé, le cauchemar des Britanniques

L'affiche regorge de stars et de duels. L’attaquant supersonique Mbappé face au tonique Kyle Walker, Olivier Giroud au contact de Harry Maguire.. Dans le viseur de The Times, la bataille des jeunes milieux, incarnée chez les Anglais par le dynamique et prometteur Jude Bellingham.Pour les Anglais, l'ennemi public N.1 s'appelle Mbappé. Le Français est actuellement le meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations en quatre matches. Il est également capable de fulgurances et d'accélérations dévastatrices. Et Kylian Mbappé inquiète bon nombres de supporters anglais, relève The Independant. Même crainte pour les journaux Express et Metro Sports. Le Daily Express titre : "Faite en sorte que cela ne soit pas la fin!" Avec un Kilian Mbappé tout sourire...."S'il y a bien quelqu'un qui puisse stopper Mbappé, c'est Kyle Walker", relève toutefois John Terry auprès de l'AFP. Le joueur de Manchester City a déjà muselé l'attaquant du PSG, "Kyle Walker est sans doute le joueur le plus rapide en Premier League" et "défensivement, il est très, très fort".Autre face-à-face très attendu lors de cette rencontre : celui entre les deux capitaines Hugo Lloris et Harry Kane. Les deux footballeurs sont amis depuis une décennie à Tottenham…