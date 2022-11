Coupe du Monde 2022 : "Les Lions de la Teranga ont retrouvé leur efficacité"

TV5MONDE : Une réaction à chaud après le match ?



Frank Simon, journaliste à 2022 Magazine : Je suis heureux pour le Sénégal et pour le continent africain. Ces trois buts sont le témoin d'une efficacité retrouvée pour les Lions de la Teranga après un premier match où ils se sont inclinés contre les Pays-Bas. On a eu le droit à un moment de rédemption de la part du gardien Edouard Mendy qui a fait des parades de classe mondiale.



Globalement, tout cela est positif. En revanche, le petit bémol reste le but encaissé à 2-0, un relâchement coupable. Ça aurait été évidemment mieux qu'ils ne l'encaissent pas. Mais sur l'ensemble, on a vu cette équipe se retrouver, se réveiller et être plus fidèle à ce qu'on connaît en terme de réalisme sur le plan offensif.

Bamba Dieng marque un but face au Qatar au stade d'Al Thumama à Doha le 25 novembre 2022. AP/Hassan Ammar



TV5MONDE : 3 buteurs ont marqué face au Qatar. Une solution a-t-elle été trouvée à l'absence de Sadio Mané ?



Frank Simon, journaliste à 2022 Magazine : Ce qui est certain, c'est que la dépendance à un joueur n'a jamais été quelque chose de positif pour une équipe. Il faut toujours un plan B voire même un plan C. Il y a déjà eu des buteurs différents par le passé lors des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Je ne doutais pas que ces garçons qui se sont illustrés lors des éliminatoires allaient marquer. Et ce d'autant plus face à un adversaire qui n'est pas un foudre de guerre. Le Qatar est cinquantième mondial, mais ce n'est pas l'Angleterre ou la France.



Maintenant, il faut enchaîner. Il y a un dernier match. Il faut aller chercher une victoire pour être tranquille et s'assurer de la qualification pour le tour suivant. Je leur souhaite parce qu'ils en ont le potentiel.

C'est aux joueurs de se dire qu'ils sont passés à côté de leur sujet il y a quatre ans en Russie et qu'ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Frank Simon, journaliste à 2022 Magazine

TV5MONDE : Quel scénario peut-on envisager face à l'équipe d'Équateur ?



Frank Simon, journaliste à 2022 Magazine : Ça va être un match tendu, athlétique, avec beaucoup de duels. Un match où il ne faudra pas céder à la provocation des attaquants équatoriens qui, on l'a vu, sont assez remuants. Il faudra donc être plus disciplinés défensivement, plus sérieux aussi, plus solidaires et profiter des largesses de l'adversaire.



Il me semble que le Sénégal a un potentiel collectif et des individualités capables de marquer des buts. Même s'ils encaissent des buts ce n'est pas grave. Il faut juste gagner, encaisser les 6 points et passer en huitièmes. Mais je pense que ce sera un match difficile. Il faudra rehausser le niveau d'exigence dans le collectif. C'est aussi aux joueurs de se mettre dans ce mode. Ça ne tient pas que au discours d'un entraîneur. Évidemment, Aliou Cissé va leur dire qu'il faut gagner ce match et qu'il ne faut pas se contenter d'un nul. Après, c'est à eux de se dire qu'ils sont passé à côté de leur sujet il y a quatre ans en Russie et qu'ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Il faut qu'ils soient conscients de ce défi-là. Que ce n'est pas simple mais qu'ils sont champions d'Afrique et qu'ils ont beaucoup de qualité même sans Sadio Mané.