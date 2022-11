Coupe du monde 2022 : les stars descendent de l'avion, l'attente monte à Doha

Atterrissage sous la ferveur des supporters, premier entraînement dans la chaleur de Doha... La France tenante du titre et l'Argentine de Lionel Messi, stars annoncées du Mondial-2022, ont foulé pour la première fois les pelouses du Qatar jeudi, rejointes sur place par l'Allemagne.

Au lendemain de leur arrivée, saluée par des grappes de fans enthousiastes, les Bleus ont débuté leur première séance de travail dans la touffeur de la capitale qatarienne, à l'instar de l'Albiceleste et de Messi, le premier à l'applaudimètre des supporters.

L'effervescence commence à poindre à l'ombre des gratte-ciel de Doha, où s'affichent les visages des grandes vedettes du tournoi. La principale fan zone du Mondial, qui doit ouvrir officiellement samedi dans le parc Al Bidda, au centre de Doha, à la veille du match d'ouverture, était "comble" mercredi soir lors d'un événement test, selon des volontaires postés à une de ses entrées.

Et des supporters du monde entier continuent d'affluer pour le grand rendez-vous planétaire, le premier dans le monde arabe, malgré le coût du séjour et de multiples polémiques extra-sportives: droits humains des travailleurs migrants, question des discriminations à l'égard des personnes LGBTQ+, ou encore impact environnemental du tournoi.

En marge d'un sommet à Bangkok, le président français Emmanuel Macron estimé que c'était "une très mauvaise idée de politiser le sport". "Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement", a lancé le chef de l'Etat, s'exprimant contre un boycott de l'épreuve.

- "Jouable" pour les Bleus, selon Macron -

Pour Emmanuel Macron, voir la France conserver son titre au Qatar est "jouable". "Je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement", a lancé le président français, en dépit des doutes qui accaparent les Bleus avec une hécatombe de blessés.

Le dernier en date a été Christopher Nkunku (genou), remplacé au pied levé par Randal Kolo Muani, qui a rejoint l'effectif jeudi matin au Qatar, où les Bleus ont effectué leur premier entraînement, sous les cris (très aigus) du jeune public présent.

"On ne va pas se prétendre favori, ou prétendre aller jusqu'en finale pour défendre notre titre, même si au fond de nous-mêmes nous avons une petite idée", a commenté l'attaquant Olivier Giroud en conférence de presse. "On sait qu'il y a de très grosses équipes dans ce Mondial."

Il y a bien sûr le Brésil de Neymar, N.1 mondial au classement Fifa, et l'Argentine, qui a enchaîné mercredi en amical contre les Emirats arabes unis un 36e match sans défaite (5-0), à une longueur du record d'invincibilité établi par l'Italie en 2021.

Partenaires au Paris SG, Neymar et Messi ont d'ailleurs évoqué ensemble la perspective de s'affronter pour le titre au Qatar: "Parfois nous plaisantons à l'idée de nous croiser en finale", a raconté "Ney" au quotidien britannique The Telegraph. "Je dis (à Messi) que je serai champion en le battant et nous en rions ensemble."

Parmi les autres favoris, l'Allemagne a atterri à la mi-journée au Qatar pour prendre ses quartiers à Al-Ruwais, à la pointe nord de la péninsule.

- Infantino seul candidat à sa succession -

Manquent encore à l'appel la Croatie de Luka Modric, les vice-champions du monde attendus vendredi, tout comme le Portugal, retenu à Lisbonne pour un ultime match amical contre le Nigeria jeudi (19h45 heure de Paris), sans Cristiano Ronaldo (malade). Le Brésil de Neymar, en stage de préparation à Turin (Italie), doit clore le bal samedi.

Quant à l'Espagne, elle se jauge contre la Jordanie à Amman jeudi soir (19h00) avant de mettre le cap sur le Qatar dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au fil des arrivées des principales sélections favorites, l'Angleterre, la France ou l'Argentine, les premières scènes de liesse ont été observées à Doha, avec de nombreux fans, certains issus du sous-continent indien, qui ont rivalisé de tambours, chants, maillots et drapeaux.

Des "faux supporters", comme ont ironisé certains médias internationaux ces derniers jours ? Pas du tout, ont assuré les fans interrogés par l'AFP, considérant ce soupçon comme "dégradant et très frustrant".

Dans une vidéo de l'agence de presse qatarie QNA, le PDG du Mondial Nasser Al Khater a rejeté les rumeurs "sans fondement" et "diffamantes" selon lesquelles le Qatar aurait payé des travailleurs migrants pour jouer les "faux supporters".

Il a aussi affirmé que "3,1 millions de billets ont été vendus", soit l'ensemble des billets disponibles, et a promis un "tournoi exceptionnel", faisant écho aux propos du président de la Fifa Gianni Infantino qui a dit espérer "la meilleure Coupe du monde de tous les temps".

Ce dernier a d'ailleurs enregistré une bonne nouvelle jeudi: à la tête de la fédération internationale de football depuis 2016, l'Italo-Suisse sera seul en lice en mars 2023 pour briguer un troisième et dernier mandat de quatre ans, a annoncé jeudi l'instance.