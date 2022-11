Coupe du monde 2022 : Pogba, Haaland, Salah : le 11 (monstrueux) des joueurs absents

Paul Pogba, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, ne sera pas du voyage au Qatar non plus. Une double absence préjudiciable qui laisse évidemment un trou béant dans l’entrejeu français.

Comme pour Kanté, la blessure de Pogba n’est d’ailleurs pas toute neuve. La preuve, il n’a toujours pas fait ses débuts avec la Juventus cette saison. Il a finalement dû se résoudre à abdiquer après une nouvelle lésion survenue fin octobre.



Paul Pogba, lors d'un match de la France contre le Côte d'Ivoire le 25 mars 2022, a déclaré forfait pour la Coupe du monde. Il souffre d'une blessure au genou.





AP Photo/Daniel Cole

Orpheline de Kanté et de Pogba, la France se présente donc sur la ligne de départ avec un milieu de terrain plus light et même jugé insuffisamment garni par certains. Reste désormais aux Tchouameni, Rabiot et autres Veretout à prouver qu’ils ont les qualités pour faire oublier le tandem Kanté-Pogba. Pas une mince affaire…