Coupe du monde 2022 : quel programme en quarts de finale ?

L'affice complète des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 sera connue mardi 6 décembre au soir après le dernier match des huitièmes de finale.

Voici le programme des quarts de finale :

▶​ Vendredi 9 décembre

- vainqueur Japon-Croatie - vainqueur Brésil-Corée du Sud

(15h TU / Stade Education City)

- Pays-Bas - Argentine

(19h TU / Stade Lusail)

C'est la première affiche connue des quarts et c'est une revanche de la demi-finale 2014 remportée aux tirs au but par Messi et consorts (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Les Argentins retrouvent les quarts de finale quatre ans après avoir chuté dès les huitièmes contre la France (4-3), future championne du monde.

Côté néerlandais, ce retour en grande pompe dans le top 8 mondial concrétise la renaissance spectaculaire de la sélection Oranje, absente de l'Euro-2016 et du Mondial-2018 en Russie puis éliminée dès les huitièmes de l'Euro en 2021.

▶​ Samedi 10 décembre

- vainqueur Maroc-Espagne - vainqueur Portugal-Suisse

(15h TU /Stade al-Thumama)

- France - vainqueur Angleterre-Sénégal

(19hTU /Stade al-Bayt)

Compte-tenu de l'historique récent des Français, éliminés dès les huitièmes de l'Euro en 2021, malmenés en Ligue des nations puis privés de plusieurs titulaires comme Karim Benzema ou Paul Pogba, cette qualification pour les quarts est un soulagement, autant qu'une invitation à poursuivre l'aventure au Qatar.

Ce sera contre l'Angleterre vice-championne d'Europe ou contre le Sénégal champion d'Afrique.