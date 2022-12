Coupe du monde 2022 : une vidéo de Samuel Eto'o frappant un youtubeur algérien devient virale

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Les images montrent l'actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) frapper sèchement au visage un caméraman, tombé à la renverse, identifié comme Sadouni SM, 66.000 abonnés sur YouTube.Samuel Eto'o était entouré de plusieurs personnes qui n'ont pu le retenir malgré leurs efforts.La scène se passe au stade 974, celui avec les containers, reconnaissable sur les images, à la sortie du 1/8 de finale Brésil-Corée du Sud (4-1), lundi soir. On aperçoit également des supporters brésiliens en maillots jaunes.Au début de la vidéo d'une durée de 57 secondes, Eto'o, casquette bleue, accorde des selfies à des fans avant d'être interpellé par le youtubeur, dont on ne distingue pas la question, mais qu'on entend clairement prononcer: "Gassama! Gassama!"L'homme à la caméra évoque l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui a officié lors du barrage retour Algérie-Cameroun (1-2 a.p.), qui a qualifié les "Lions Indomptables" pour cette Coupe du monde aux détriment des "Verts".Après l'élimination, de nombreuses rumeurs en Algérie soupçonnaient l'arbitre d'avoir été acheté."J'ai fait tout ça pour l'Algérie", a seulement expliqué Sadouni SM mardi 6 décembre dans une vidéo face caméra."Je suis au poste de police pour l'enquête. Il faut partager cette vidéo, comme Eto'o est une personnalité j'ai peur qu'ils camouflent le dossier, mais j'ai confiance en la police qatarie", a poursuivi le youtubeur dans cette vidéo.Eto'o "m'a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là (montrant son menton, NDLR)", a-t-il raconté.Un responsable de la Fécafoot a indiqué à l'AFP que cette dernière ne souhaitait pas réagir. Samuel Eto'o est également ambassadeur du comité d'organisation du Mondial qatari.