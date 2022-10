Coupe du monde de football féminin 2023 : la France avec le Brésil dans un groupe à sa portée

Autre adversaire de poule pour les Bleues, la Jamaïque, qu’elles affronteront pour leur entrée en lice le 23 juillet, à Sydney. Leur troisième et dernier adversaire se trouve parmi les barragistes que sont Taïwan, le Paraguay, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Panama. Son identité sera connue en février prochain.



A noter qu’elles évolueront dans un tableau différent de celui des États-Unis, leur bourreau en quart de finale de l'édition 2019 à domicile. Elles ne pourront affronter les doubles championnes du monde que lors d’une hypothétique finale, le 20 août, à Sydney.



Le calendrier de la compétition



FIFA

La Nati et les Rouges face aux pays hôtes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Dans le groupe A,rencontreront l’un des pays hôtes, la Nouvelle-Zélande en plus de la Norvège et des Philippines.Pour sortir du groupe B,bataillera pour sa part contre le second organisateur de la compétition, l’Australie. Les Rouges seront aussi opposées au Canada et à l'Irlande.Dans le groupe H, les Marocaines auront fort à faire face aux Allemandes, troisièmes au classement FIFA Du 17 au 23 février prochain, dix équipes, parmi lesquelles le Sénégal et le Cameroun, se disputeront les trois tickets restants. Les huit autres barragistes sont le Chili, Haïti, Panama, la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Paraguay, le Portugal, Taîwan et la Thaïlande.Nouvelle-Zélande (pays hôte), Norvège, Philippines, Suisse.Australie (pays hôte), République d'Irlande, Nigeria, Canada.Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon.Angleterre, Danemark, Chine, barragiste.États-Unis, Vietnam, Pays-Bas, barragiste.France, Jamaïque, Brésil, barragiste.Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine.Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud.