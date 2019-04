Coupe du monde de saut d'obstacles: Guerdat, maître du jeu de piste

Pour clore une saison hivernale intense et alors que se profilent les JO de 2020 à Tokyo, le Suisse Steve Guerdat a enlevé dimanche la prestigieuse finale de Coupe du monde de saut d'obstacles pour la 3e fois, à Göteborg, en Suède.

Dans l'arène du Scandinavium vivement animée par quelque 12.000 personnes, Guerdat et son cheval Alamo ont signé le meilleur parcours avec un sans-faute au second tour sur une piste difficile. Une performance qui lui vaut d'accrocher son nom au palmarès de la compétition de référence en individuel et en salle, qui rythme la vie des meilleurs cavaliers depuis 40 ans. Il entre même dans le cercle restreint des triples vainqueurs de l'épreuve.

Et le champion olympique en individuel en 2012 n'était pas peu fier sur le podium, entouré de son compatriote Martin Fuchs (Clooney 51), deuxième, et du Suédois Peder Fredricson (Catch Me Not S), troisième.

"C'est très émouvant pour moi, vous savez ce que signifie pour moi cette finale. C'est génial. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner", a dit Guerdat, la larme à l'oeil.

"C'est là que l'histoire du sport s'écrit et celle des sportifs, ce n'est pas dans les concours qu'on a toutes les semaines", avait expliqué le Suisse à l'AFP avant d'entrer en piste.

Cette finale a été de bon augure pour les prétendants aux JO en 2020 - Guerdat a déjà son billet olympique en poche depuis l'été dernier - alors que le chef de piste n'est autre que celui qui dessinera le parcours des Jeux, l'Espagnol Santiago Varela, qui a dû composer avec une piste particulière en Suède.

- Championnats d'Europe capitaux -

"A Göteborg, la piste n'est pas rectangulaire. C'est une ellipse, il n'y a pas de diagonales. Et en Suède, il ne faut pas se tromper sinon c'est comme à l'époque des Romains !", dit en riant Varela.

Heureux soit-il ! La foule n'a pas brandit un pouce retourné mais s'est levée en hurlant de joie après le sans-faute réalisé par Guerdat, qui a conclu le second tour pour s'envoler vers la victoire.

"C'est important de se juger sur des parcours du chef de piste des Jeux olympiques, ça va être l'un des points qu'on va regarder avant d'aller aux Jeux, faire quelques concours sur les parcours de +Santi+ (Santiago Varela)."

Chef de file de l'équipe suisse, Guerdat peut envisager l'année pré-olympique sans stress. Le ticket pour Tokyo a été validé lors des Jeux équestres mondiaux 2018 à Tryon (Etats-Unis).

Six pays sont déjà qualifiés (Etats-Unis, Suède, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Australie). Les championnats d'Europe à Rotterdam (19-25 août) délivreront 4 sésames dans un combat de la dernière chance pour des nations phares du saut comme la Belgique et la France, championne olympique en titre par équipe.

Même s'il est qualifié pour les JO, Guerdat ne manquera pas le rendez-vous de Rotterdam alors qu'il n'a encore jamais été médaillé d'or européen en individuel.