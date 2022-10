Coupe du monde féminine de rugby : mode d'emploi, calendrier et résultats

Des quarts de finale pour la première fois

La nouveauté de cette année, c'est un tour supplémentaire dans la compétition. Jusque là, les équipes qui se qualifiaient après les poules allaient directement en demi-finale. Pour l’édition 2022 de la Coupe du monde, on innove avec d’abord un passage par des quarts de finale. Le nombre de sélections présentes reste cependant le même, à savoir 12.

Réparties en trois poules pour les premiers tours, elles ne seront plus que 8 à accéder aux quarts de finale.

Sont qualifiés automatiquement après le premier tour, les premiers et deuxièmes de chaque groupe, mais aussi les deux meilleurs troisièmes.



Un tableau est ensuite élaboré avec les 8 équipes qualifiées, en fonction de leurs performances en poule. La première équipe rencontrera la huitième, la seconde affrontera la septième, ainsi de suite. Ce système favorise les grosses équipes et incitent les autres à faire particulièrement attention au point-average.

Une compétition plus longue

Quelles favorites ?

Calendrier des matches et résultats

L’autre nouveauté, c’est la durée de la compétition qui passe de 23 à 35 jours, permettant des phases de repos plus longues pour les équipes.La phase de poule aura lieu jusqu’au 23 octobre. Ensuite, après quelques jours de repos, la compétition reprendra avec les quarts de finale les 29 et 30 octobre, les demi-finales le 5 novembre. Enfin, la finale et le match pour la troisième place auront lieu le 12 novembre, au stade Eden Park à Auckland.sont parmi les meilleures équipes de cette Coupe du monde. Les Françaises espèrent aller plus loin que les demi-finales, record du XV de France. Les différents changements récents dans l’équipe ont pu néanmoins fragiliser l’équilibre du collectif.Le grand concurrent dans cette Coupe du monde reste. Vainqueures en 2014, finalistes en 2019, les Anglaises détiennent un record de 25 victoires d’affilée. Elles ne laisseront rien passer aux autres sélections.Les championnes du titre sontqui auront le grand avantage de jouer à domicile. Mais ce n’est pas tout, en plus de la dernière compétition, les Black Ferns ont remporté cinq des six dernières éditions de la Coupe du monde de rugby féminin.

Dans le groupe C, le premier match des Bleues, parmi les favorites, s’est soldée par une victoire contre l’Afrique du Sud (5-40). La France aura à affronter l’Angleterre et les îles Fidji dans leur poule, l'Angleterre ayant battu Fidji 84 à 19.

Le groupe A comprend la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Pays de Galles et l’Ecosse.

Le Canada, les Etats-Unis, l’Italie et le Japon forment le groupe B.



Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Samedi 22 octobre

Dimanche 23 octobre

29 et 30 octobre

5 novembre

12 novembre

- Afrique du Sud 5 -France (1h15 GMT) - Groupe C- Fidji 19 -Angleterre (3h45 GMT) - Groupe C- Australie 17 -Nouvelle-Zélande (6h15 GMT) - Groupe A- Etats-Unis - Italie (23H45 GMT) - Groupe B- Japon - Canada (2h15 GMT) - Groupe B- Pays de Galles - Ecosse (4h45 GMT) - Groupe A- Ecosse - Australie (2h00 GMT) - Groupe A- Etats-Unis - Japon (4H30 GMT) - Groupe B- France - Angleterre (7h00 GMT) - Groupe C- Italie - Canada (23H45 GMT) - Groupe B- Pays de Galles - Nouvelle-Zélande (2H15 GMT) - Groupe A- Fidji - Afrique du Sud (4H45 GMT) - Groupe C- Australie - Pays de Galles (1H15 GMT) - Groupe A- Nouvelle-Zélande - Ecosse (3H45 GMT) - Groupe A- France - Fidji (6H15 GMT) - Groupe C- Japon - Italie (23H45 GMT) - Groupe B- Canada - Etats-Unis (2H15 GMT) - Groupe B- Angleterre - Afrique du Sud (4H45 GMT) - Groupe CQuarts de finaleDemi-finalesFinale et petite finale