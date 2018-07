Coupe du Monde : Macron, une communication 2 étoiles

Compte Twitter du mouvement En Marche !

Une de la presse étrangère

Avec cette photo, Emmanuel Macron a repris un peu d'humanité. Sans aucun doute, il existe une volonté de faire corps avec la population. Christian Bromberger, professeur émérite d'anthropologie de l'université Aix-Marseille

"Maintenant, vous êtes un exemple pour des tas de jeunes (...) et cet exemple, vous allez me le porter longtemps !". Emmanuel Macron s'improvise entraîneur ce dimanche 15 juillet, devant des Bleus devenus champions du monde, au stade de Loujniki à Moscou. Le président, sur un ton paternaliste, s'égosille devant ces jeunes surdoués du ballon rond, qu'il appelle "les enfants", exaltés par leur victoire : "Il y a 66 millions de Français qui vous ont regardés (...). Vous ne serez plus jamais les mêmes !"Cette scène n'a pas été relayée par l'Élysée, ni par Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Pas plus que cet autre instant, devenu viral, immortalisé par le photographe russe Alexei Nikolsky, un habitué du Kremlin. Dans la tribune présidentielle, on y voit le président français, debout, les poings serrés, dans une posture semi-puérile, semi-guerrière, exultant à l'ouverture du score de la France face à la Croatie. La photo n'a certes pas été reprise par les canaux officiels de la présidence de la République française, mais le mouvement fondé par Emmanuel Macron, En Marche !, ne s'en est pas privé, de même que la presse internationale, contrairement aux médias français plus méfiants à son égard.Cette photo montre "beaucoup de sincérité", estime Christian Bromberger, professeur émérite d'anthropologie de l'université Aix-Marseille. Emmanuel Macron, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, n'était pas sans savoir qu'un photographe officiel se tenait prêt à immortaliser les moments forts de cette rencontre. Une aubaine pour le président, dont la cote de popularité est au plus bas depuis son arrivée au pouvoir le 7 mai 2017 (40% d'opinions favorables en juin).

En politique, tout est communication. Emmanuel Macron et ses conseillers sont bien placés pour le savoir, eux - Ismaël Emelien en l'occurence - qui avaient fait le buzz avec leur "Make our planet great again" (Rendez sa grandeur à notre planète), quand le président américain Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le climat.



Et Emmanuel Macron pouvait compter sur les Bleus, très présents sur les réseaux sociaux, pour relayer son passage dans les vestiaires. Paul Pogba, le joueur aux 25 millions d'abonnés sur Instagram, a mis en ligne le discours d'Emmanuel Macron, venu avec un soldat grièvement blessé lors d'une opération au Mali, farouche admirateur de Didier Deschamps.



"Vous avez fait rêver tout le pays, et l'adjudant-chef Cabrita, c'est un exemple de ça. Il y a quelques mois, on le donnait pour mort au Mali (...). On l'a sauvé (...). En faisant la fête nationale avec les militaires comme un président fait toujours les 13 juillet, il m'a dit : "quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit Français comme moi". Et c'est pour ca que j'ai voulu l'amener, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous faites" , confie dans le vestiaire le président français.



Un discours longuement applaudi, et un sans-faute sur le plan de la communication ? Emmanuel Macron veut se poser en chef d'État en bons termes avec la Grande Muette, empathique, humaniste et, féru de football.