Coupure de la diffusion: TF1 assigne Canal+ en référé au tribunal de commerce

TF1 assigne Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris en référé, une procédure d'urgence, après que ce dernier a arrêté de diffuser ses chaînes faute d'accord commercial, a indiqué le groupe à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

TF1 demande le rétablissement de ses chaînes sur le service satellite TNT Sat, seul moyen pour certains foyers de recevoir la télévision dans les zones non desservies par la TNT hertzienne terrestre (essentiellement en montagne).

Le groupe Canal+ a arrêté la semaine passée de diffuser les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) à cause d'un différend commercial dans le cadre du renouvellement de leur contrat de distribution.

Un conflit similaire avait opposé les deux géants de l'audiovisuel en 2018, sans aller jusqu'au tribunal. Les deux groupes se rejettent la responsabilité de ce nouveau litige.

Côté Canal+, on assure que TF1 était trop gourmand dans la renégociation du contrat, conclu fin 2018 après le premier conflit et qui s'est achevé le 31 août. Canal juge qu'en l'absence d'accord, il était forcé de couper le signal des chaînes de TF1, au risque d'être coupable de contrefaçon.

Côté TF1, on estime que c'est Canal qui n'a pas souhaité conclure un nouvel accord, alors que d'autres ont été trouvés ces dernières années avec tous les opérateurs, et on pointe une perte d'audience due à cette coupure.