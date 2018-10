Cour suprême: le juge Kavanaugh en voie d'être intronisé, une victoire pour Trump

Le Sénat doit approuver samedi la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême et offrir à Donald Trump, après trois semaines de tourmente politique, une nouvelle victoire qui devrait satisfaire son électorat conservateur à un mois, jour pour jour, des élections parlementaires.

"Un grand jour pour l'Amérique", a salué M. Trump, soutien indéfectible de M. Kavanaugh avant le vote qui doit mettre un terme à un processus de confirmation chaotique, marqué par des accusations d'agression sexuelle contre le magistrat datant de plus de 30 ans.

Ces accusations ont accentué les clivages au sein de la société américaine et des milliers de personnes ont protesté contre sa nomination.

Samedi matin, un groupe de manifestants, en majorité des femmes, a brièvement occupé les escaliers du Capitole à Washington pour tenter une ultime fois de faire pression sur les élus. Elle scandaient notamment "Honte" et "Novembre arrive".

Le Sénat, chargé de donner le feu vert pour les nominations à vie au sein du temple du droit américain, doit voter après 15H30 (19H30 GMT).

Sauf coup de théâtre, une courte majorité de sénateurs devraient donner leur feu vert. A l'exception d'un élu dans chaque camp, les républicains devraient tous voter pour et les démocrates contre.

- Progressistes minoritaires -

Le juge Kavanaugh devrait prêter serment dans les jours suivants et rejoindre la plus haute juridiction des Etats-Unis, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement...)

L'arrivée de ce fervent défenseur des valeurs conservatrices placera les juges progressistes --quatre sur neuf-- en minorité pour potentiellement de nombreuses années.

C'est un revers pour les démocrates et défenseurs des droits civiques qui s'étaient mobilisés dès sa nomination en juillet pour tenter d'empêcher sa confirmation.

Malgré leurs efforts, Brett Kavanaugh, un brillant magistrat, était en bonne voie pour être confirmé quand une femme l'a accusé mi-septembre d'une tentative de viol remontant à une soirée entre lycéens en 1982.

Cette accusation a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un pays sensibilisé à la question des violences sexuelles depuis le lancement du mouvement #MeToo dans le sillage de la dénonciation du producteur Harvey Weinstein.

Lors d'une audition au Sénat suivie par vingt millions d'Américains, Christine Blasey Ford, universitaire de 51 ans, s'est dite sûre "à 100%" d'avoir été agressée par M. Kavanaugh alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 17.

En colère, le magistrat a clamé son innocence et s'est dit victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par l'extrême gauche.

Sous la pression d'élus indécis, le Sénat a alors demandé un complément d'enquête à la police fédérale (FBI), qui a rendu sa copie mercredi soir.

Le rapport a conforté les républicains, qui n'y ont "rien" trouvé de compromettant, et ont immédiatement enclenché la phase finale du processus de confirmation.

Les avocats de Mme Ford ont eux estimé que ce rapport n'était pas "significatif", car ni Mme Ford ni le juge Kavanaugh n'ont été interrogés.

- "Pas le bon homme" -

Vendredi, les sénateurs ont exprimé leur position lors d'un vote de procédure.

Or, sur les quatre élus ayant jusque-là réservé leur décision, trois --les républicains Jeff Flake et Susan Collins, le démocrate Joe Manchin-- ont annoncé qu'ils voteraient "oui".

Dans le camp présidentiel, seule Lisa Murkowski devrait faire défection. "Brett Kavanaugh n'est pas le bon homme pour la Cour en ce moment", a-t-elle expliqué à la presse.

Mais son vote ne devrait pas changer le résultat du scrutin.

Susan Collins a aussi longuement justifié son choix, soulignant que le juge Kavanaugh avait droit à "la présomption d'innocence" alors que les accusations n'étaient pas prouvées.

"Je ne crois pas que ces accusations puissent équitablement empêcher le juge Kavanaugh de servir à la Cour", a-t-elle ajouté.

Reste à voir l'impact de ce vote sur les élections parlementaires du 6 novembre: va-t-il pousser les femmes à voter pour les démocrates? Les conservateurs vont-ils vouloir remercier les républicains ou vont-ils se démobiliser maintenant que leur demande est satisfaite? Réponse dans un mois.