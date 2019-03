Courbis réduit ses activités sur RMC et se fait remplacer par Larqué

Rolland Courbis a annoncé jeudi qu'il allait réduire ses activités de consultant sur RMC, du fait de ses nouvelles responsabilités dans le club de Caen, et c'est un vétéran de la station, Jean-Michel Larqué, à la retraite depuis l'an dernier, qui va le remplacer.

Durant l'émission "Team Duga", Rolland Courbis a expliqué à ses collègues que ses fonctions à Caen (où il travaille désormais comme conseiller de l'entraîneur Fabien Mercadal) l'empêchaient de continuer à commenter en toute liberté la Ligue 1 sur RMC.

"On a discuté avec la direction et j'ai demandé qu'on puisse me permettre d'aider Caen au maximum", a-t-il raconté. Du coup, "coach Courbis" n'interviendra plus à l'antenne de RMC que durant les semaines de compétitions européennes, jusqu'à la fin de la saison.

Pour compenser ce retrait partiel, il a songé à un remplaçant en or, Jean-Michel Larqué, qui avait pris sa retraite dans la foulée du Mondial 2018, alors qu'il officiait depuis 2001 sur RMC.

L'animateur, surtout connu pour sa longue carrière de commentateur télé (et notamment le duo culte qu'il formait avec Thierry Roland sur TF1), a soufflé ses 70 bougies en 2017.

Larqué a confirmé son retour au micro de RMC, soulignant qu'il avait eu du mal à se faire à sa nouvelle vie de retraité mais qu'il avait néanmoins décliné des sollications d'autres médias.