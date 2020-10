Couvre-feu, tests antigéniques, aides financières... les principales mesures annoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi 14 octobre, que des couvre-feux seraient imposés dès ce samedi 17 octobre pour quatre semaines, voire jusqu'au 1er décembre, en Ile-de-France et dans huit métropoles, de 21H00 à 06H00 afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Les derniers chiffres montrent encore une aggravation de la situation avec plus de 100 morts et 193 personnes admises en réanimation en 24 heures en France. L'épidémie a déjà fait plus de 32 000 morts dans le pays.