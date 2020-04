Covid-19 au Brésil : Jair Bolsonaro, un président "coronasceptique"

Il a emboîté le pas à son homologue américain. Après une longue période de déni, Donald Trump a appelé ses compatriotes à la responsabilité face à l'épidémie de coronavirus. Depuis, les deux chefs d’État n'ont de cesse, dans leur discours, de préparer leurs concitoyens à un lourd bilan de décès. Les deux hommes appellent aujourd'hui la population à respecter les gestes barrières, ou encore les mesures de confinement.

Jusqu'ici, aux États-Unis comme au Brésil, la priorité avait été donnée à la sauvegarde de l'économie. Ils sont tous deux rattrapés par la réalité de la pandémie et ses centaines de victimes quotidiennes. Ils sont donc condamnés au rétropédalage.

Après des prises de position controversées, notamment sur l'homosexualité, les femmes ou encore les peuples indigènes, il n'était pas étonnant de voir Jair Bolsonaro, élu depuis janvier 2019, minimiser les dangers du Covid-19. En étant obligé de revenir sur ses propos il fragilise, de facto, son discours et son image.

À (re)lire aussi - Brésil : une publicité illustrant la diversité retirée à la demande de Bolsonaro

Jair Bolsonaro et le déni de la pandémie

C'est à la mi-mars que les premières réactions d'exaspération de la population brésilienne, face au déni de leur président, se font entendre : le mercredi 18 mars, étaient scandés des "Fora Bolsonaro" (dehors Bolsonaro) dans les rues des grandes villes brésiliennes.



Le lendemain, on assistait au premier fléchissement de la position du président. Il déclarait, en conférence de presse, encadré par huit de ses ministres, et portant un masque, que l'expansion du Covid-19 est "grave". Une rupture avec son discours du 15 mars, dans lequel il soutenait des rassemblements organisés dans plusieurs villes du pays contre un Congrès et un pouvoir judiciaire accusés de se montrer trop alarmistes.

Il a été jusqu'à s'adonner à des bains de foule et des embrassades, contrevenant à toute mesure de prudence quant au virus, et allant jusqu'à publier, sur Twitter, les images de son insouciance assumée. Sur CNN, il se justifie affirmant : "À partir du moment où je suis négatif, je ne mets pas en danger la vie et la santé de ceux que j’approche".

Chargement du lecteur...



Un discours qui ne passe pas

Après cet épisode, la députée Janaina Paschoal (PSL, extrême droite) qui a pourtant soutenu Jair Bolsonaro pendant sa campagne électorale, a, dans la foulée, appelé à lancer une procédure d’impeachment contre lui.



Dès le lendemain, une demande est officiellement déposée par des députés appuyés par des maires et des intellectuels de gauche. Le président brésilien est accusé de "crime de responsabilité" pour avoir décidé de faire fi des consignes de l'Organisation mondiale de la santé : "Sa conduite est criminelle et son irresponsabilité est un risque pour la santé nationale", dénonçe la députée Fernanda Melchionna (PSOL, gauche).

Controverse sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, d'ordinaire non-interventionnistes, s'en sont même mêlés. Facebook a décidé de supprimer une vidéo du président brésilien faisant l’éloge de l’hydroxychloroquine. Twitter a fait disparaître deux tweets relayant le message dans lesquel Jair Bolsonaro encourage à cesser toute forme de distanciation sociale.

Cela n'a pas empêché le président brésilien de récidiver. Le 31 mars, il postait une vidéo tournée sur un marché de la ville de Belo Horizonte, dans le sud-est du pays, dont les étals étaient apparemment vides. Il y déclare : "Vous critiquiez le discours du président en pensant que l’économie n’était pas si importante et qu’il fallait sauver des vies. La faim, ça tue aussi". Des médias locaux ont démontré par la suite que les étals en question étaient pourtant bien achalandés ce jour-là.



Le lendemain, le 1er avril, et ce n'était pas un poisson d'avril, Jair Bolsonaro présentait ses excuses. Pas avare de contradictions, il qualifie maintenant la pandémie de "plus grand défi de notre génération", après l’avoir présentée comme "une petite grippe".

Bolsonaro sort déstabilisé de cette volte-face ; il s'est notamment attiré les foudres d'une grande partie des gouverneurs du pays. Une destitution en pleine crise du coronavirus paraît néanmoins improbable, le Parlement éprouvant des difficultés à se réunir. Reste à voir ce qu'il en sera quand la pandémie sera endiguée. Mais à n'en pas douter, le sens du vent est en train de tourner au Brésil.

À voir aussi -Coronavirus au Brésil : l'inquiétude dans les favelas

Chargement du lecteur...