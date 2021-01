Covid-19 : Castex maintient toutes les restrictions, accélère la vaccination

"Hors de question de baisser la garde" : inquiet d'une situation sanitaire "plus fragile", menacée par le variant britannique plus contagieux, Jean Castex a maintenu toutes les restrictions sanitaires en vigueur et compte étendre le couvre-feu à 18H00 à dix nouveaux départements, tout en promettant d'accélérer la vaccination.

Tous les établissements et équipements actuellement fermés en raison de l'épidémie de coronavirus "le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois", a annoncé jeudi le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

"Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement", a-t-il ajouté, douchant ainsi les espoirs de ces secteurs qui espéraient rouvrir prochainement.

Quant aux bars et restaurants, ils ne rouvriront pas avant "a minima mi-février". Un point sera fait avec les professionnels de la montagne le 20 janvier pour étudier une éventuelle réouverture des remontées mécaniques début février.

Le Premier ministre n'a pas exclu des "mesures nationales supplémentaires" si "cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours", en laissant planer la menace d'un 3e reconfinement. Il a d'ailleurs rappelé que le Royaume-Uni avait dû décider d'un reconfinement jusqu'en mars.

Dès vendredi, une décision sera prise sur l'extension à dix nouveaux départements du couvre-feu dès 18H00, déjà en vigueur dans quinze départements depuis une semaine.

Le gouvernement craint la diffusion en France du variant britannique du virus, "plus contagieux de 40% à 70%" selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Deux "clusters à risques" ont déjà été détectés, en Bretagne et en Ile-de-France, avec au total 19 cas. Pour lutter contre sa propagation, les frontières françaises avec le Royaume-Uni seront fermées "jusqu'à nouvel ordre".

Trois autres clusters ont été détectés avec un variant venu d'Afrique du Sud et encore mal connu.

- 2e injection retardée -

Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé toute une panoplie de mesures pour accélérer la vaccination, critiquée pour sa lenteur au démarrage. Après les 20.000 personnes vaccinées en dix jours, encore 25.000 devaient être vaccinées ce jeudi. Mais contre des centaines de milliers en Allemagne comme au Royaume-Uni.

Une montée en puissance permettra d'atteindre un million fin janvier, a répété Olivier Véran, expliquant que la France avait commandé 78 millions de doses d'ici avant l'été, pour les cinq vaccins les plus avancés.

Dès le 18 janvier, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 75 ans, avec une procédure simplifiée -- un simple questionnaire. Des centres de vaccination en ville seront ouverts dans les semaines qui viennent, d'abord 100, puis 300 puis 500.

Pour organiser la vaccination au plus près du terrain, sera nommé "un pilote par département des opérations logistiques, qui impliqueront un maximum de professionnels de santé", selon Jean Castex.

Afin d'accélérer les opérations, le gouvernement a décidé, comme le Royaume-Uni, de différer jusqu’à 6 semaines l'injection de la 2e dose du vaccin Pfizer. Ce choix permettra de vacciner deux fois plus de personnes dès à présent.

La phase suivante concernera la vaccination des quelque 7 millions de plus de 65 ans. Cette vaccination à grande échelle pourra aller bien plus vite "directement en ville".

- "Faites-vous vacciner" -

"Ce ne sont pas dix jours qui feront la différence. Faites-vous vacciner, aidez vos proches à se faire vacciner", a lancé Olivier Véran.

Le nombre de patients hospitalisés a légèrement baissé mercredi en France, à 24.708 (-163 en 24 heures), et le nombre de malades en réanimation était quasiment stable, à 2.607 (-9).

Mais avec 25.379 cas confirmés de Covid sur cette journée, "on arrive à des chiffres préoccupants", a prévenu Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Et "au milieu de la semaine prochaine" quand seront connus les chiffres des contaminations pendant les fêtes de fin d'année, "ce sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes", a-t-il ajouté, en faisant planer l'ombre d'un troisième confinement.

De 12 à 14 millions de Français pourraient être vaccinés "à la mi-avril", selon lui.

Beaucoup trop tard pour les élus d'opposition de tous bords, qui fustigent depuis plusieurs jours un "fiasco" de la vaccination, et exigent d'être mieux informés. Certains, comme le maire de Marseille Benoît Payan, demandent d'élargir la vaccination prioritaire au personnels des écoles et les enseignants.

Forts de leur implantation de terrain, les élus de droite voient un "échec" d'Emmanuel Macron et déplorent, à l'instar du patron des sénateurs LR Bruno Retailleau jeudi sur BFMTV, "un Etat obèse, bureaucratique".

Les présidents des régions ont fait mercredi neuf propositions au gouvernement, dont les autoriser à acheter des vaccins.

