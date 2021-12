Covid-19: Castex muscle les mesures à l'école, ferme les discothèques

Fermeture des discothèques, renforcement du protocole sanitaire à l'école primaire, ouverture de la vaccination envisagée pour tous les enfants: Jean Castex a annoncé lundi une batterie de mesures contre la 5e vague de Covid-19 sans vouloir recourir à des dispositions "disproportionnées" comme les confinements ou jauges.

Pour enrayer la progression de l'épidémie qui tutoie les 50.000 cas quotidiens, le Premier ministre a décidé à nouveau d'une fermeture des discothèques pour quatre semaines à partir de vendredi, alors que se profile la période des fêtes, lors d'une conférence de presse en présence de son ministre de la Santé Olivier Véran.

Les secteurs en difficulté seront indemnisés, a promis le Premier ministre.

Pour le milieu scolaire et alors que la propagation du virus s'est fortement accélérée chez les moins de douze ans, le protocole sanitaire sera rehaussé au niveau 3 pour les écoles primaires avec à la clef le port du masque dans les cours d'écoles, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation pour le temps de la cantine "en lien avec les élus locaux", a détaillé M. Castex.

"Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de trois cas positifs", a-t-il ajouté.

Le gouvernement envisage par ailleurs d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année".

Pour les 360.000 enfants "à risque" de développer des formes graves du virus, la vaccination a déjà reçu le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) et "commencera dès le 15 décembre", a indiqué le Premier ministre.

Pour faciliter la vaccination chez les personnes âgées réputées le plus fragiles, les plus de 65 ans pourront accéder au rappel sans rendez-vous quel que soit le centre.

Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé les Français "à lever le pied" sur les interactions sociales. Concrètement, il s'agit de reporter les cérémonies, les pots de départ en entreprises. M. Castex recommande de faire de même dans la sphère privée.

Au sein des entreprises comme de la fonction publique, le gouvernement cible 2 à 3 jours de télétravail par semaine et veut limiter les réunions en présentiel.

"En baissant de seulement 10% le taux de contamination", l'hôpital pourrait éviter une nouvelle embolie, a dit M. Castex qui a estimé que la mise en place de "jauges", "couvre-feux" ou de "confinements", "serait disproportionnée" en l'état actuel de l'épidémie.

"Sans la vaccination, a insisté le Premier ministre, des mesures de confinement auraient certainement déjà été prises ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et l'objectif c'est que ce ne soit pas le cas non plus demain."

Il a également rappelé l'importance du rappel vaccinal qui "booste considérablement" la protection, ajoutant qu'au 30 décembre, plus de 15 millions de personnes auront reçu une dose de rappel en France.