Covid-19 : ce que l'on sait et ce que l'on ignore sur le nouveau variant Omicron

Le nouveau variant sud-africain Omicron s'installe en Europe. Dix-sept pays européensl'ont déjà identifié sur leur territoire. En Afrique, le Nigéria, le Ghana et le Sénégal ont détecté des premiers cas. Outre-Atlantique, le variant est également dans au moins 15 États des États-Unis.



À (re)lire : Covid-19: Omicron détecté dans un nombre croissant de pays, craintes du FMI pour la croissance



Malgré ces chiffres inquiétants, Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, se montre encore optimiste. Les premiers signaux en Afrique du Sud seraient "un peu encourageants." Que sait-on réellement du nouveau variant Omicron ? Doit-on s'inquiéter de ses conséquences ?

Les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 pourraient plus facilement être réinfectées avec Omicron plutôt qu'avec d'autres variants. Rapport de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé

Ce que l'on sait sur le variant Omicron

Le variant Omicron présente un nombre important de mutations.

Le variant Omicron présente plus de mutations que le variant Delta, selon l'équipe de chercheurs de l'hôpital Bambino Gesù de Rome.



Cette dernière a diffusé ses conclusions le 27 novembre dernier, via l'Agenzia ANSA, la principale agence de presse italienne.



Sur l’image ci-dessous, elle compare les mutations du variant Delta (à gauche) et celles du variant Omicron (à droite) sur une étude réalisée au sein de l'espace de recherche de l’hôpital du Bambino Gesù. En rouge, on observe que les mutations d'Omicron sont plus nombreuses que celles de Delta.

Prima foto al mondo della variante #Omicron realizzata nell'area di ricerca di Medicina Multimodale del Bambino Gesù. Mostra la struttura della proteina spike della variante Omicron a destra e Delta a sinistra rispetto alla spike originale SARS CoV-2 #ANSA https://t.co/PtV3nk137S — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 27, 2021

Un nombre important de mutations ne signifie cependant pas automatiquement que le variant qui en découle soit plus dangereux. Cependant, certaines de ces mutations présentent des caractéristiques inquiétantes. Celle-ci peuvent avoir un impact sur le comportement du variant, c'est-à-dire sa transmissibilité ou sa dangerosité.

Quelle est la différence entre une mutation et un variant ?



On observe une mutation du virus lorsqu’il y a un changement dans l’ARN du virus, son matériel génétique. Une mutation est un accident, elle se produit à de rares occasions chez tous les êtres vivants, humains compris.



Par définition, un virus mute en permanence lorsqu’ils se répliquent dans nos cellules.



Le variant existe à partir du moment où le virus a identifié une "bonne" mutation qui va lui permettre de se répandre davantage.



Le variant est une version "améliorée" du virus, au sens où elle lui permet de se diffuser plus rapidement, en trouvant de nouvelles manières pour résister aux différents traitements ou vaccins.

Le variant Omicron présente un risque accru de réinfection.

Selon le rapport de l'OMS, déclare que les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 pourraient plus facilement être réinfectées avec Omicron plutôt qu'avec d'autres variants.



Ainsi, les personnes déjà infectées par le variant Delta ou vaccinées avec des vaccins comme le Johnson & Johnson, l’AstraZeneca ou le Pfizer risquent donc d’être moins bien protégées qu'elles ne l'étaient auparavant.



À (re)voir : Covid-19 : ce que l'on sait du "préoccupant" variant Omicron

Chargement du lecteur...

Les vaccins restent cependant essentiels pour réduire la maladie grave et la mortalité. Stephen Hoge, le président de Moderna admet "qu'il y a un réel risque que nous voyions une baisse d'efficacité des vaccins" même s'il ne sait pas "quelle sera son ampleur."

Il semble qu'Omicron ait dépassé le variant Delta à un rythme que nous n'ayions jamais vu auparavant. Moritz Gerstung, chef du groupe de recherche du laboratoire européen (EMBL)

Ce que l'on ignore sur le variant Omicron

Les scientifiques ne peuvent pas affirmer qu'Omicron soit plus transmissible.

Selon l'OMS, on ne sait pas encore si Omicron est plus transmissible (c'est-à-dire plus facilement transmissible d'une personne à l'autre) que d'autres variants, notamment Delta. En effet, on ne sait pas si la hausse du nombre de personnes testées positives en Afrique du Sud est uniquement liée au variant Omicron.



Les inquiétudes concernant sa transmissibilité sont pourtant grandes. Omicron est aujourd'hui prédominant en Afrique du Sud. Comme l'explique la microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD), il était présent dans 75% des séquençages d'échantillons en novembre et est à l'origine de la quatrième vague de Covid-19 en Afrique du Sud.



À (re)lire : Covid-19: face à l'Omicron, l'Afrique du Sud veut accélérer la vaccination



Moritz Gerstung, chef du groupe de recherche du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) affirme qu'il "semble qu'il ait dépassé le variant Delta à un rythme que nous n'ayions jamais vu auparavant."

L'OMS ne peut pas déterminer si Omicron est plus dangereux que d'autres variants.

Afin de déterminer la dangerosité du variant, les scientifiques s'intéressent au nombre d'hospitalisations. Les données préliminaires en Afrique du Sud suggèrent effectivement une augmentation des patients en Afrique du Sud. On ne sait pas si elle est dûe à l'augmentation du nombre total de personnes infectées ou à la dangerosité du variant Omicron.



Magré ces nombreuses incertitudes, l'Afrique du Sud et le Botswana paient le prix fort de leur transparence auprès de la communauté internationale, faisant l'objet de nombreuses sanctions internationales. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait pourtant salué leur franchise.



À (re)voir : Covid-19 : Omicron, le monde s'organise face au nouveau variant