Covid-19 en Belgique : la Ligue des droits humains attaque l’État belge en justice sur les mesures de confinement

La Ligue des droits humains (LDH) et son équivalent néerlandophone la Liga voor Mensenrechten ont intenté une action en référé contre l'État belge. Est remise en cause la légalité de la gestion de la crise sanitaire et les arrêtés ministériels du gouvernement. L'affaire est introduite ce lundi 22 février devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.