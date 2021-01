Covid-19 en Belgique : les voyages "non essentiels" désormais interdits

La décision est radicale. Pendant plus d'un mois, les Belges ne seront autorisés à sortir du royaume que pour des motifs impérieux : raisons familiales, rendez-vous pour un traitement médical, convocation par la justice, motif professionnel justifié. Si vous souhaitez vous rendre en Belgique pour l'une de ces raisons, vous devrez présenter une déclaration sur l'honneur, disponible sur le site d'information du gouvernement sur le Covid-19.



Sont interdits "les voyages de loisirs ou d'agrément, il y aura des contrôles aux frontières avec des amendes", a affirmé à la chaîne de télévision RTBF l'ex-premier ministre Elio Di Rupo, président de la région wallonne. Les travailleurs frontaliers ne sont cependant pas concernés.

Nous n'allons pas construire un mur autour de la Belgique, nous pouvons aller dans d'autres pays mais uniquement pour des raisons essentielles. Alexander De Croo, premier ministre belge

"La situation s'est stabilisée ces dernières semaines, autour de 2.000 nouvelles infections par jour, mais le danger n'a pas disparu", a déclaré le premier ministre belge. Il a aussi pointé du doigt les variants du virus "nettement plus contagieux" en circulation en Europe. D'où la nécessité de "construire des remparts, des lignes de défense".



Depuis le lundi 25 janvier, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud (trois zones géographiques où est apparu un variant différent) devront observer une quarantaine de dix jours à leur arrivée en Belgique, avec deux tests obligatoires aux premier et septième jours. Pour les autres étrangers en déplacement professionnel il faudra produire deux tests négatifs, l'un effectué au départ dans le pays d'origine, l'autre à l'arrivée.



En interdisant les déplacements non essentiels à l'étranger, y compris à l'intérieur de l'espace de libre circulation Schengen, la Belgique prend les devants par rapport aux recommandations de l'UE.

