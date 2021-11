Covid-19 en Europe : 700 000 morts supplémentaires d'ici le printemps, selon l'OMS

"Un très haut niveau de Covid-19" en Allemagne et au Danemark

Les Allemands seront "vaccinés, guéris ou morts" d'ici à la fin de l'hiver en raison de la flambée actuelle du nombre des contaminations.



Jens Spahn, ministre allemand de la Santé .

L' Autriche reconfinée jusqu'au 13 décembre

"On peut s'attendre à ce que les lits d'hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays et à une pression élevée ou extrême dans les unités de soins intensifs dans 49 des 53 pays d'ici au 1er mars 2022. Les décès cumulés signalés devraient atteindre plus de 2,2 millions d'ici le printemps prochain, sur la base des tendances actuelles", a expliqué l'OMS dans un communiqué. Actuellement, plus de 1,5 million de personnes sont mortes du Covid dans la région.Lundi 22 novembre, les autorités américaines ont conseillé aux Américains d'éviter de se rendre en Allemagne et au Danemark, frappés de plein fouet par la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 qui s'étend en Europe.Le département d'Etat a publié deux bulletins relevant au niveau 4, le plus haut degré de mise en garde, son niveau d'alerte concernant ces deux pays, indiquant "un très haut niveau de Covid-19".Evoquant un variant Delta "très, très contagieux", Jens Spahn a appelé les Allemands à "urgemment" se faire vacciner, en particulier dans les régions du sud et de l'est, car l'Allemagne est frappée de plein fouet par une nouvelle vague de Covid-19 que les experts attribuent notamment à un taux de vaccination, 68%, parmi les plus faibles de l'Europe occidentale.La chancelière sortante Angela Merkel a elle jugé que les restrictions actuelles dans le pays n'étaient plus suffisantes face à la "situation dramatique" provoquée par la flambée des infections.

L'Autriche est officiellement confinée depuis lundi 22 novembre. Ses 8,9 millions d'habitants ont l'interdiction de sortir, sauf pour faire des courses, du sport ou pour des soins médicaux. Il leur est possible de se rendre au bureau et de déposer leurs enfants à l'école mais les autorités ont appelé à les garder à domicile.

Samedi 20 novembre, près de 40.000 personnes sont descendues dans la rue à Vienne pour crier à la "dictature", à l'appel du parti d'extrême droite FPÖ.

France : une 5e vague "fulgurante" selon Gabriel Attal

Le nombre des patients ayant contracté le Covid hospitalisés en soins critiques est "relativement stable" et les conséquences sur l'hôpital de la 5e vague, "si elle doit se produire", ne sont pas attendues pour avant "fin décembre ou janvier", ont déclaré lundi 22 novembre les autorités.

La progression en cours de la 5e vague de Covid-19 en France est "fulgurante", avait alerté la veille Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mettant toutefois en balance "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

En moyenne calculée sur sept jours, le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine, à 17.153 samedi 20 novembre, contre 9.458 le samedi précédent.



Lundi 22 novembre, Jean Castex a été testé positif au Covid-19, provoquant la mise en quarantaine de son homologue belges Alexander De Croo avec quatre ministres.

Tous s'étaient retrouvés à Bruxelles dans la matinée pour une réunion sur le thème de la sécurité.