Covid-19 en Suède : pour éviter la quarantaine, un Norvégien traverse la frontière à ski et se perd dans la montagne

Voilà ce qui arrive par ces temps de confinement. En voulant éviter de faire sa quarantaine obligatoire, un Norvégien a tenté de rentrer chez lui depuis la Suède à ski, une balade d'une quarantaine de kilomètres tout de même et qui aurait pu très mal se terminer."Il voulait rentrer en Norvège pour chercher des papiers, pour ensuite retourner en Suède où il a un chantier en cours. Mais pour éviter la quarantaine il a décidé de franchir la frontière à travers les montagnes", a expliqué à l'Agence France Presse Trond Helge Rønning, de l'organisation de secours Norske Folkehjelp."En tout, il en avait pour environ 40 kilomètres", explique le secouriste basé à Tydal, un village norvégien près de la frontière suédoise, à une centaine de kilomètres à l'est de la ville de Trondheim (centre).Surpris par le mauvais temps, le skieur quinquagénaire s'est retrouvé en difficulté après environ 25 kilomètres d'équipée, samedi en fin d'après-midi. C'est d'abord un éleveur de rennes qui l'a secouru, avant de le confier à deux pêcheurs quelques kilomètres plus loin près du lac Essandsjø, pêcheurs qui ont ensuite attendu l'arrivée des secours, selon le récit de M. Rønning. "Il était trempé et il avait froid" et, a rajouté le secouriste, était "énervé et ne s'est pas excusé".Selon les médias locaux, son fils devait aller le recueillir en voiture au terme de son équipée.Les secours l'ont ensuite remis à la police pour violation des règles sanitaires du Covid-19.En vertu des règles en vigueur en Norvège, l'homme aurait dû présenter un test négatif et passer dix jours de quarantaine dans un hôtel sauf en cas de déplacement essentiel, a rappelé à l'AFP une porte-parole de la police locale."Ca vaut même pour un citoyen norvégien", a souligné cette responsable du district de Trøndelag, précisant que l'homme effectuait désormais sa quarantaine dans un hôtel des environs et allait prochainement être entendu en vue de poursuites.