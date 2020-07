Covid-19: "évolution inquiétante" en Nouvelle-Aquitaine, alerte l'ARS

La propagation du Covid-19 marque une "évolution inquiétante" en Nouvelle-Aquitaine, région jusqu'ici très épargnée par le virus, met en garde jeudi l'Agence régionale de Santé (ARS), appelant la population à "se ressaisir et appliquer rigoureusement les gestes barrières".

Dans un communiqué, l'ARS Nouvelle-Aquitaine recense 10 clusters (au moins trois cas groupés), alors que son précédent point de situation, vendredi, n'en comptabilisait que trois dans cette région qui avait été la moins touchée de France durant le confinement.

Sur ces dix foyers, un seul se trouve dans un EHPAD, en Dordogne, six, notamment à Bordeaux, Brive ou Châtellerault, sont liés à des "événements privés" comme des fêtes ou des mariages, et deux dans la Vienne sont issus d'un "réseau familial élargi".

Ces cas sont dus au "manque d'application des gestes barrières", souligne l'ARS, relevant que "la saison propice aux retrouvailles familiales et aux festivités diverses présente un contexte favorable à une reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-Aquitaine, région, de surcroît, très touristique".

L'ARS dit également redouter les retours de voyage à l'étranger et le rassemblement de travailleurs saisonniers dans une région très agricole, comme en témoigne un cluster à Parentis-en-Born (Landes).

La Gironde, le département le plus peuplé avec sa capitale Bordeaux, est désormais en "vulnérabilité modérée", écrit l'ARS qui y relève une "évolution défavorable des indicateurs de santé" (nombre de cas positifs, nouveaux clusters, hausse d’activité de SOS médecins, nouvelles hospitalisations Covid) ainsi qu'une "baisse des mesures de protection prises par la population".

"Il s’agit là d'un signal d’alerte démontrant que la situation peut évoluer très rapidement" dans ce département, insiste l'agence.

Le nombre de personnes admises en réanimation ou soins intensifs dans la région est reparti à la hausse, avec deux personnes supplémentaires depuis le dernier point du 10 juillet (11 au total). Trois nouveaux décès ont également été enregistrés, portant le total à 423 parmi les personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie.

Toutes ces données montrent "qu’il faut se ressaisir et appliquer rigoureusement les mesures barrières. La population doit continuer ses efforts et les établissements, commerces, structures de loisirs ou de tourisme, organisateurs de festivités et collectivités doivent veiller à faire appliquer les recommandations aux personnes fréquentant leur lieu", demande l'ARS.

Au plus fort de l'épidémie ce printemps, la Nouvelle-Aquitaine avait été très épargnée par le virus, au point de devenir une base arrière, ses hôpitaux accueillant des malades venant d'établissements du Grand Est et d'Ile de France.